酸郭諷韓 朱：拚經濟，我最懂

2019-07-04

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統提名初選最終場國政願景電視發表會昨晚登場，參選人朱立倫以朋友傳給他的圖文評其他參選人「國家養，郭懂；發大財，韓懂；會出書，張懂；愛唱歌，周懂」但「拚經濟，朱懂」，他最懂經濟是最適合的候選人，更以英國脫歐為例，呼籲民眾不要做「一時爽」的決定。

籲選民勿做「一時爽」的決定

朱立倫第一階段發言時，再度強調他是黨內幾位參選人中「最正常的」，並提到有朋友看完前兩次發表會後傳上述圖文給他，的確，他花十年學財經、十年教財經、廿年幫全民拚財經，不為個人、不為企業。

朱強調，台灣一定要走自由開放，中美貿易戰、G20，對台灣是危機也是轉機，要用中場休息時間做好準備，把國內投資障礙趕快消除，自經區是其中一塊也一定要做，台灣唯一一條路就是自由開放，不要限制那麼多，同時政府不要有意識形態，絕對公平對待。

對於能源問題，朱立倫指出，在不能缺電的同時，如果火力全開、用肺發電，民眾健康怎麼辦？如果做總統，就必須要做出決定，台電與能源局一定要專業、公正，不能國民黨執政時提供一批資料，民進黨執政時又說另一套話，就像蔡總統提出的二○二五非核家園，根本達不到，當然希望有一天走向非核，但目前必須在核安及積極處理核廢的態度下「核盡其用」。

細數地方首長任內政績

在拚經濟的部分，朱立倫提及新創經濟、數據經濟、文化經濟等，強調他過去擔任地方首長時的政績，如兩蔣文化園區、萬金石馬拉松、拉拉山水蜜桃、萬里蟹等，「拚經濟不是用說的，是用做的」。

對於稅收議題，朱指出，中央銀行每一年創造兩千多億元繳到國庫可以好好運用，變成主權基金走國際化，但不能冒太大風險。朱也主張富人稅，對地下經濟從嚴課稅，對低薪資所得的勞動者可以扣抵制、給一些補貼，此外，財政資源是屬於全體民眾，不可以亂開空頭支票。

面對初選民調逼近，朱也為自己衝民調，強調他沒有譁眾取寵的政策，也不要喊口號，希望接到電話的民眾好好思考，不要做後悔的決定，也不要做「一時爽」的決定。朱指出，英國民眾為了一時爽脫歐，隔天就後悔；烏克蘭民眾為了一時爽選一位喜劇演員當總統，四天後就後悔，「我不會當網紅，我只會拚政策」，就由他帶大家穩穩地贏。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法