被韓國超車 郭：傾全力復仇雪恥

2019-07-04

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨國政願景電視發表會昨最終場，總統初選參選人郭台銘指出，最近台積電被韓國三星搶單，若以平均國民所得比較，現在台灣只能看韓國的車尾燈；「這就是我們國家的恥辱，若我當總統，會傾全國之力復仇雪恥！」

郭台銘說，下世代產業有「大健康產業」與「半導體」兩個大產業鏈，台灣半導體技術是全世界頂尖，台積電五、七奈米是下世代科技發展的核心，但現在科學園區面臨缺電、水、土地、人才等困境，韓國三星有一個超級野心的計畫，要投資上千億美金超越台積電，如今證實三星成功搶單。

郭台銘強調，建立新產業的重要性，拿韓國來比就知道，十五年前韓國平均國民所得是台灣三分之二，二○○四年時被超車，現在才勉強看到韓國車尾燈，這就是我們國家的恥辱；若他當總統，會復仇雪恥！

郭台銘說，韓國之所以能壯大，因在半導體、手機、面板、汽車、電池、文創都有大規模企業，而且有政府扶持、整合，他當選會整合台灣大、中、小企業，形成完整產業鏈與韓國做全面競爭。

設法與美國簽訂FTA

郭台銘強調，韓國對外簽署自由貿易協定，涵蓋出口七成，遠高於台灣的一成，因此他當選後會盡力設法與美國簽訂FTA，美國是指標，「郭台銘有辦法簽，美國簽了，其他國家都願跟他簽。」

在財稅方面，郭表示，財政的基礎是稅收，稅收來源是產業，產業利潤來自競爭力，如果一個國家不能發展下世代科技，那產業就失去競爭力，利潤就無法維持，政府就沒有稅收，因此要養雞下蛋，培養未來下世代產業技術，這是國家領導人最重要的使命。

郭台銘也提到軍公教年金問題。他計畫組織一個國家型基金，比照淡馬錫的新加坡國家主權基金、軟銀願景、美國銀狐基金等，找國際一流的團隊來操盤，幫國家創造更高收益率，把餅做得更大，來彌補退休基金的不足，也讓被蔡英文政府侮辱和過度剝奪的軍公教，還他們一個公道，而且「現在政府很多基金的報酬率都太低，我們不要坐在金山銀礦上當乞丐。」

在能源政策方面，郭台銘喊出「積極發展綠能，務實使用核能」，認為蔡政府躁進的「非核家園」政策，把講求科技與管理的議題民粹化、政治化，電力缺口發生後，以火力發電填補缺口，核電廠沒有出問題，嚴重的空汙反倒先讓全民的健康出大問題；鴻海一直在推動關燈工廠、低碳工廠，也運用工業互聯網，使製造業節能減碳。

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