2019-07-04

記者施曉光／特稿

國民黨內總統初選「國政願景電視發表會」，隨昨晚台北壓軸場結束而落幕，回顧過去三場發表會，陣仗很大，可惜「牛肉」菜色不多。

為了搶攻青年票源，郭台銘、韓國瑜、朱立倫上週六在台中市的第二場發表會紛紛拋出選舉支票，郭台銘端出「所有新生兒從出生到六歲，由國家幫你養」，連日來成為討論議題，韓國瑜喊出「讓政府照顧你的爸爸媽媽」，以及朱立倫嗆「慣老闆」、「不加薪就加稅」，也一度令看倌拉長耳朵。

原本外界高度期待，郭、韓、朱昨晚進一步具體說明政府要如何幫忙養小孩，照顧你爸媽？又要怎麼加「慣老闆」的稅？結果卻是雷聲大、雨點小，唯一達到聚焦效果的零到六歲兒童養育議題，卻僅止於在財源問題上打轉，流於口號爭執，未見實質政策內涵的討論。

三場電視發表會下來，多數時間韓、郭、朱各說各話，偶爾互戳對手，但觀眾幾乎看不到彼此間的政策牛肉比較。

這次藍營總統初選特色，除了遊戲規則紛擾不斷，特定媒體介入攪局，還有參賽選手拒絕在「運動員宣誓詞」背書，而自動放棄參賽權的選手，卻在場外質疑裁判公正性與遊戲規則，使得這場初選顯得詭譎怪誕，難怪黨內不少人質疑，一旦這場賽事的正當性被搞爛，等於是為特定人士往後脫黨參選，打開一扇正當性的柵門。

王金平昨天的砲轟動作，顯然驚醒黨中央，黨魁吳敦義即興創造了一個新的職務「總督導」，邀請王金平擔任，目的就是為了防範有人日後可能脫黨參選先「補牢」，但這招請君入甕之計，老謀深算的王金平可沒有入彀。

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