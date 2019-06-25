政見會先告知題目 朱酸：怕有人凸槌

2019-06-25

〔記者林良昇、林惠琴／台北報導〕國民黨總統初選首場國政願景電視發表會今晚登場，對於預先告知題目，參與初選的前新北市長朱立倫昨直搖頭說，可能是「怕有人凸槌」，發表會就變成由幕僚、寫手寫稿，參選人照稿唸的演講、朗誦比賽，這樣「怪怪的」；國民黨總統初選參選人郭台銘則直言「滿緊張的」。

「變成幕僚寫稿 參選人照唸」

朱立倫昨接受廣播節目專訪表示，他從政廿年，對於所有國政都非常嫻熟，半年來也是堅持自己理想講政見、談政策，光他的臉書直播就講了廿七集國政，也到各地發表相關政策，就把這些想法告訴大家就好。

「每週韓光演習 應適可而止」

國民黨總統初選，高雄市長韓國瑜一週一造勢，被諷為「韓光演習」，民調卻沒起色，朱立倫昨接受廣播訪問時說，不該每週「演習」，造勢雖有好處，但勞民傷財，甚至造成對立，不像是初選應該做的事，應適可而止，就像他對同志就不會用「狼性打法」。

朱立倫也感慨，他沒有遇過走那麼久、「變幻莫測」的黨內初選，前立法院長王金平也受了很多委屈，黨內唯有團結才有可能勝選，他必須要佩服蔡總統的韌性與耐力，讓民調一直往上升，國民黨不能輕忽，「非韓不投」等訴求，都可能造成傷害。

對國政願景發表會模式，朱則直搖頭「唉」了一聲說，有點遺憾，民眾是想知道參選人的真實看法是什麼，而不是文膽、寫手寫出來的東西。

「怕有人凸槌吧？」他表示，照發表會的模式，先把題目公開，等於是十八分鐘的演講比賽，這樣的政見會「怪怪的」，沒有真正的辯論，參選人講的不是真實的想法，也沒有受到任何挑戰和檢驗，這也是為什麼一開始他就說要辦辯論會的原因。

朱立倫說，他是最務實、最理性的，「不是麻辣鍋，就像白開水、大家常喝的飲料。」他不會譁眾取寵，畢竟不是辯論，面對其他參選人顧問們所準備的議題，他就理性面對。

郭︰大姑娘上花轎 滿緊張的

對於今天登場的國政願景電視發表會，郭台銘昨受訪時直言「真的滿緊張的」、「這場不擅長」，強調是為了做事而去演講，只是十二分鐘要講一件事情，講多大家搞不清楚、講少深入內容不夠，如果第一場講經濟，自己有實戰經濟，但外交官沒當過、憲法更是不熟，大姑娘上花轎頭一遭。

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