蔡：與美合作因應區域威脅

2019-06-13

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨接見美國前副國務卿阿米塔吉大使所率「二○四九計畫研究所」學者專家訪問團時表示，台灣將持續與美國密切合作，在「自由開放的印太區域」強化雙方夥伴關係，共同因應區域的威脅和挑戰。

阿米塔吉表示，來到台灣是想聽蔡總統談台灣人的想望及心聲。代表團來到台灣，也非常希望能夠看到台灣人可以自主決定台灣的未來，不受任何外力影響。而將近兩千四百萬的台灣人民，過去努力守護自由、開放、民主的社會現狀可以持續。

蔡總統在雙方致詞時採直播方式，當阿米塔吉講話時，蔡英文坐在後面的座位上，重視儀節的阿米塔吉一開始時說，他需要調整一下講台，因為他從未「背對總統」講話過，這話也引起現場一陣莞爾。

談及台美合作交流，總統表示，美國是台灣在國際上，最重要的戰略和經貿夥伴。過去三年，台美在安全和經濟等各個領域，都有更緊密的合作和交流。像是美國政府三度宣布對台軍售，強化台灣的國家安全。上個月，美國衛生部長艾薩在「世界衛生大會」上，為台灣的國際參與發聲，這些都展現出美國對台灣的支持。

總統認為，台美關係已經達到近年以來最好的狀態。在雙方的努力下，台灣辦理美國事務的代表機構，已經從「北美事務協調委員會」，正式更名為「台灣美國事務委員會」。她也期待未來可以和美國友人，見證更多台美關係的新進展。

總統表示，台美關係享有美國跨黨派強勁支持，她會持續與美國密切合作，強化雙方夥伴關係，共同因應區域的威脅和挑戰。

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