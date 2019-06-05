朱︰明槍暗箭 讓黨受害

2019-06-05

與五人小組會談 感嘆初選「自己人打自己人」不利團結

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中央提名協調五人小組昨拜會前新北市長朱立倫，面對總統初選各方競逐，朱立倫向黨中央反應全黨必須團結，直言任何明槍暗箭，造成黨內同志內傷或重傷，最後受害的一定是國民黨。

五人小組昨與朱立倫歷經約一小時會談，會後一同受訪。朱表示，會談重點是希望全黨團結一致，提出最強候選人，他也會成為最強的候選人。

因國民黨內初選內戰暗潮洶湧，朱立倫感嘆，不要自己人打自己人，直言任何「明槍暗箭」造成黨內同志內傷或重傷，最後受害的一定是國民黨，大家必須「比好不比爛」，彼此要相互鼓勵支持，爭取二○二○年勝選。

指韓無需粉身碎骨 郭不必死而後已

對於高雄市長韓國瑜在六月一日造勢場合上提到願為中華民國「粉身碎骨」，鴻海董事長郭台銘加上「死而後已」，朱立倫則認為，「韓市長不需要粉身碎骨」、「郭董也不要死而後已」，中華民國在一起努力下，一定越來越好，台灣在共同努力下，一定能夠安居樂業。

關於初選時程，國民黨組發會主委李哲華會前受訪表示，預計六月十日宣布參加初選名單，希望作業費在六月六日前交到選務單位，確認參與初選。各參選人有困難可以協調，最晚原則是六月十日前繳交。

國民黨副主席曾永權也指出，六月十一至十四日會邀請總統初選人選參加協調會，六月廿五日、廿九日、七月三日舉辦三場南、中、北電視國政願景說明會，七月五日至十五日進行民調，七月廿八日全代會通過總統提名人選。

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