明天中執會 賴再籲︰勿強改初選規則

2019-05-28

若通過修改也不脫黨、不打法律戰

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會明將再討論總統初選事宜，前行政院長賴清德昨呼籲黨內同志尊重並維護民進黨的民主機制，初選時間已一延再延，如果又修改已經公告的選舉辦法，對民進黨將造成莫大的傷害；他對中執會「沒有放棄希望」，希望中執會明天不要強行通過，不妨仔細考慮他提出來的策略。

賴清德昨接受網路節目訪問表示，他不希望黨在初選登記後再改選舉辦法，這樣對黨的傷害非常大；但即便發生這樣的事情，他不會脫黨參選，也不會採取法律途徑。

對中執會沒有放棄希望

民進黨中執會明將再次討論總統初選日程相關事宜，並討論廿四名中執委三提案，包括修正民調辦法；總統初選採手機、家戶民調各半，對比式民調對手為國民黨韓國瑜及無黨籍柯文哲；六月十日至十四日進行民調。

賴清德則在上週拋出新方案，由蔡英文與賴清德分別與國民黨韓國瑜進行對比式民調，不納入柯文哲，「只要蔡總統在民調贏過韓，我會無條件支持蔡。」

賴昨表示，他不希望黨在初選登記後再改選舉辦法，會對黨的傷害非常大，也會讓社會對民進黨制度失去信心，更難在明年總統大選獲得勝利。但即便發生這樣的事情，他不會脫黨參選，也不會採取法律途徑，黨在重傷害狀況下，他不可能再給黨一擊。

賴也在臉書貼文表示，他是民進黨黨員，二十五年來在所有的公職職位上努力表現，因為他的肩膀上背負著民進黨的形象與責任。如果民進黨中執會明天真的再做出傷害黨的決定，他也不會做出傷害黨的事，因為他深愛這個黨，因此，沒有所謂他將採取法律戰的說法。

賴清德行動辦公室發言人李退之說明，有一些先進和支持者提供若干「法律意見」給賴參考，但是以賴對黨的情感和民主價值的堅持，實在是不願意走到這一步，這樣對民進黨會是一種莫大傷害。

另，對於蔡陣營力促合作及「蔡賴配呼聲」，賴表示，初選過程不斷傳播這樣的想法，「這有點戰術應用，對整個初選精神不是很好」，大家就很坦蕩的走初選辦法，共同支持初選結果。

至於台北市長柯文哲參選可能性？賴清德說，相信柯會根據不同局勢做最後決定，例如他出來代表民進黨，或由蔡英文總統代表民進黨，意義不同，他相信柯不一定會做同樣的決定。

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