助台重返WHO 美參院促國務卿擬對策

2019-05-24

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國聯邦參議院外交委員會廿二日一致通過「支持台灣參與世界衛生組織法案」，該案要求國務卿研擬策略，協助台灣重獲世衛組織（WHO）觀察員身分。

世衛大會（WHA）正在日內瓦召開，台灣連續第三年被排除在外，但國際挺台聲浪越來越強，包括我十六個友邦與美、英、日、德、加、紐、澳、法等八個理念相近國家，都在大會期間用不同方式挺台。

美國參議院廿二日無異議一致通過由「台灣連線」共同主席殷霍夫與梅南德茲共同提出的「支持台灣參與世界衛生組織法案」。這項法案也獲得柯寧、盧比歐、布瑟曼、凱西迪、藍福特、馬基、布朗、曼欽等跨黨派參議員連署。

法案主要要求美國國務卿研擬策略，協助台灣重獲世衛組織觀察員地位；若台灣仍未能獲邀出席，國務卿必須提交報告說明。美國眾議院已於今年一月廿二日通過該法案，展現美國國會兩院不分黨派，對台灣參與國際組織的強勁支持。

殷霍夫說，剝奪WHA獲得台灣對全球衛生專業的貢獻，將降低全球健康及安全，包括台灣海峽兩岸的人民也將同時受到影響，「北京應對此感到羞愧」。殷霍夫強調，台灣是美國重要的安全及貿易夥伴，美國國會及行政部門應向北京表明，台灣有意義參與國際組織是美國的重要優先議題。

我國友邦尼加拉瓜在WHA中雖未提案、也未在各國發言中支持台灣，但尼加拉瓜選擇由副總統穆麗優在當地時間廿二日向全國廣播，發表完整聲明，感謝台灣在慢性腎臟病等醫療方面的協助。

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