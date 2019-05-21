1941件戒嚴檔案保密年限 調局逕延30年

2019-05-21

〔記者陳鈺馥、黃捷／台北報導〕調查局成轉型正義最大掣肘機關！國發會檔案局辦理第六波檔案徵集，據透露，調查局自去年七月至今年四月為止，逕將戒嚴時期一九四一件政治偵防類「機密檔案」保密年限，分批全部延長卅年，最遲須至二○四八年才得以解密。

時代力量立委林昶佐昨受訪痛批，繼國安局將林宅血案等一四二件政治檔案，全列「永久保密」拒絕提供外，法務部調查局也用「奧步」，將要移轉給檔案局的機密檔案，全部核定再保密卅年。調查局對此不願回應，指今天才要發完整的聲明稿。

據了解，調查局為配合促轉會及檔案局的檔案徵集作業，從去年至今年四月截止，移轉一九四五年至一九九二年間的普通及機密檔案，共計一萬九七二五案。

調查局預定移轉三萬○五一五案，以每月二千案進度辦理移轉，預計今年十月全部辦理完畢。不過，在移轉機密檔案之前，調查局卻延長保密年限，以「技術性」方式讓移轉出去的機密檔案，不讓促轉會引用內容。

「在拖延讓外界知道真相！」林昶佐批評，調查局一千九百多件機密檔案，並非以「國家機密法」規定辦理加密事宜，他詢問調查局業務單位，對方回說是以「政府資訊公開法」第十八條辦理機密檔案核定。

林昶佐質疑，「政府資訊公開法」哪有叫你不要公開？調查局是逕自依照文書處理手冊就胡亂核定，用意就是拖延真相，竟要加密到二○四八年，用這種杯葛手段想不斷拖下去。

林昶佐強調，調查局後續要移轉的政治檔案應該全部解密，不應再用加密卅年「奧步」，卅年後是否又再加密卅年？那歷史真相永遠無法水落石出；至於已核定一九四一件機密檔案，全是三、四十年以上檔案，也應檢討全部解密。

據調查局核定，有二四二件機密檔案保密期限須延長至二○四三年九月十九日；一六九九件延至二○四八年六月，再行檢討密等。

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