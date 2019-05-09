蔡英文︰打造數位國家 讓企業投資台灣

2019-05-09

〔記者陳炳宏／台北報導〕總統蔡英文昨出席第二十二屆台北國際安全科技應用博覽會致詞時強調，「資安就是國安！」隨著科技的進步，資安已成為國力的象徵與經濟指標之一，我們一定要有一個強而有力的資安團隊，期待政府與民間共同努力之下，共同完成這個目標。

物聯網產業 去年突破兆元大關

蔡總統說，推動國家智慧化過程中，資訊安全是相當重要的一個關鍵，所以前年起就開始推動國家資通安全發展方案，去年更發布首部資安戰略報告、通過資通安全管理法，並且透過「國家通訊暨網際安全中心」（NCCSC）啟用，要建構一個安全聯防體系，打造出一個可讓民眾信賴的數位國家。

她表示，在全球競爭智慧化下，政府也要智慧化，不僅將超高寬頻普及化，讓所有民眾都能享用安全普及便利的科技，更要開放實驗場域，培育智慧應用人才，鬆綁法規，透過推動亞洲矽谷、台灣AI（人工智慧）行動計畫等方法，帶動各行業的創新轉型，讓企業持續看好台灣、投資台灣。

蔡總統還說，物聯網裝置與AI產業，在政府與業界共同努力下，除物聯網相關產業去年突破兆元大關，安控產業也已開發出高附加價值的市場，創造出口價值超過六百億元的好成績；近年來從接聽電話的智慧手錶，到遠端醫療服務，出入口管制系統、防盜報警、消防等技術融入生活當中，就可以看到未來智慧生活不再是想像，而是逐步落實，也帶動許多商業應用，與相關產業發展。

蔡英文指出，這次博覽會邀請許多新南向國家的業者參與，更是落實政府新南向政策，在智慧應用市場，進行國際交流，讓國際社會看到台灣的創新與活力。

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