談執政績效 蔡英文：今年是展現政績的一年

2019-05-09

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨總統初選競爭激烈，尋求連任的蔡英文總統昨天被問到，若初選不幸落敗，是否會支持前行政院長賴清德？蔡英文未正面回應，僅說，目前黨內氛圍與支持者的期待，仍是「一加一大於二」的團結局面。

支持者期待「一加一大於二」

蔡英文總統昨天到新北市參加國際護師節活動，記者訪問她，是否擔心初選競爭激烈，會影響黨內的團結？

蔡英文表示，支持者最期待的是「一加一大於二」，坊間有許多不同的民調資料，整體而言呈現一個趨勢，就是對於執政團隊績效的肯定，她的民調一路上揚，民進黨政府在過去兩、三年處於執政初期的艱困期，今年已重新整隊，處理各項政務及問題都非常快速，今年是展現政績的一年。

記者再追問，萬一初選不幸落敗，是否會支持賴清德？蔡英文重申，現在黨內氛圍與支持者的期待，都是「一加一大於二」的團結局面，身為總統的責任是把國家的政務做好，讓國家持續進步，用人不分黨派，執政團隊團結一致，一一化解國內外的艱鉅挑戰，讓台灣社會與經濟各方面都能持續進步。

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