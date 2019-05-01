瓜地馬拉總統訪台 盼提升經貿合作

2019-05-01

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨以隆重軍禮歡迎首度來訪的瓜地馬拉總統莫拉雷斯。莫拉雷斯強調，瓜地馬拉是台灣的盟邦，加上鄰近美國市場，具有相當良好的地理位置優勢，他並期待台瓜自由貿易協定也能發揮更大功能，提升雙邊經貿交流與合作。

軍禮歡迎儀式於兩廳院藝文廣場舉行，在鳴放廿一響禮砲、演奏兩國國歌及檢閱儀隊後，兩國元首分別致詞。

蔡總統表示，莫拉雷斯總統不辭千里，遠從一萬四千公里外的瓜地馬拉第一次率團來訪，雖然兩國地理距離遙遠，但友誼歷久彌新。

莫拉雷斯表示，瓜國是台灣的朋友，更是盟邦。台灣是個處處充滿著機會、高等教育普及、經濟開放，且具備有利投資的環境、競爭力、尖端科技交流的國家。同樣地，瓜地馬拉在尋求強化與增進兩國經貿關係中，也有許多相似之處。除了瓜地馬拉高品質的咖啡之外，瓜國因鄰近美國市場，具有相當良好的地理位置優勢，可以為兩國創造更多的發展與就業的機會。他也藉此向世界宣告，台瓜邦誼的堅定不移。

蔡總統稍後偕同副總統陳建仁會晤莫拉雷斯總統伉儷，在經濟方面，莫拉雷斯說，瓜國是咖啡生產國，深具潛力，對台灣企業而言，投資瓜國是很好的選擇，希望未來也能吸引更多外資進入瓜國。他並期待台瓜自貿協定也能發揮更大功能，進一步提升雙邊經貿交流與合作。瓜國是美麗的國家，誠摯歡迎大家到訪。

蔡總統並以國宴宴請莫拉雷斯等一行，蔡總統說，台灣有「衝衝衝」內閣，莫拉雷斯也是以「行動內閣」聞名。過去三年來莫拉雷斯率領閣員巡迴下鄉，傾聽民意，且積極推動建立廉能政府，獲得國際認證肯定。

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