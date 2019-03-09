劉結一：台灣當局言論喪失理智／陸委會：蠻橫對台的是北京當局

2019-03-09

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國全國人大會議此刻正在北京召開，中國全國政協主席汪洋、中國國台辦主任劉結一前天與昨天分別參加人大台灣團會議，劉結一受訪時批評台灣當局發表很多喪失理智的言論，但這些阻擋不了兩岸同胞推進兩岸關係和平發展。陸委會回擊，真正「喪失理智」、蠻橫對台的是北京當局。

汪洋前天出席台灣團會議，中國官媒「新華社」昨天才發佈新聞稿。汪洋指出，中共總書記習近平在「告台灣同胞書」發表四十週年紀念會的重要講話，是指引新時代對台工作的綱領性文獻，要學深悟透講話精神，同時要把「卅一條措施」等惠台舉措落到實處，深化兩岸融合發展。

劉稱無法阻擋和平發展

劉結一受訪表示，台灣當局肯定會阻撓民眾赴大陸參與民主協商「兩制台灣方案」，最近看到了他們發表了很多實際上是喪失理智的言論，但阻擋不了兩岸同胞朝著推進兩岸關係和平發展。

對於「習五條」提到兩岸「應通盡通」，劉結一稱，兩岸關係不斷地加強交流合作，這是反映了兩岸同胞的共同利益，因此一定會繼續下去，也期待兩岸同胞共同努力克服困難，儘早實現這些目標。

陸委會批中共統戰分化

陸委會表示，中共國台辦負責人參加沒有任何民意代表性的「代表團團組」、討論不切實際的對台妄想，只是自欺欺人，台灣人民不會理會。真正「喪失理智」、蠻橫對台的是北京當局，中華民國政府基於捍衛主權尊嚴與國家安全，嚴正反對中共對台統戰分化、堅拒「一國兩制」錯誤主張強加台灣，這樣的政策堅定不變。

陸委會說，關於「習五條」宣示的「應通盡通」及「兩岸共同市場」等，有許多超出目前兩岸「三通」及涉及公權力的事項，這些都是中共推動兩岸「一國兩制」的促統作為，為確保對國家的整體利益，必須由兩岸官方進行協商，並非陸方可片面推動。

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