藍委批挑釁對岸 蘇揆：做好戰爭準備才有和平

2019-03-09

〔記者彭琬馨／台北報導〕國民黨立委陳超明昨在立法院以兩岸議題質詢行政院長蘇貞昌，陳超明多次質疑民進黨不承認九二共識，導致兩岸無法坐下來談判。陳批評蘇多次向對岸發表挑釁言論，把台灣推向戰爭邊緣，並質問蘇，為了不讓中國侵犯台灣，民進黨是否願意放棄台獨黨綱？蘇揆答詢強調，台灣是主權獨立國家，絕對不同意是中國的一部分，他會保護主權、國家人民。

陳超明指出，民進黨政府處理兩岸關係都在挑釁、對立，民進黨去年九合一大選失敗後，蔡英文總統為了二○二○連任的勝選考量，硬是把毫不相干的九二共識與一國兩制扯在一起。

蘇揆駁斥說，「把這個扯在一起的是習近平，不是蔡英文」。蘇並說，中國國家領導人習近平今年初指九二共識等同一國兩制，且已經提出「一國兩制的台灣方案」。

蘇揆強調，他不熱愛戰爭，要和平，但是為了維護和平，只能做好戰爭的準備。台灣絕對不會打中國，但包括中國、任何外國想侵略台灣，台灣人民絕對保家衛國。

蘇揆指出，不能為了「利益」放棄主權。蘇並舉歷史為例，強調中國每次都用「和平」作前提，但一九五一年中國逼西藏簽和平協議，不出十年，八萬西藏人與達賴喇嘛流亡印度，到現在還不能回家，「台灣人還有什麼地方可以去流亡？」

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