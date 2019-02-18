南市立委補選》郭國文︰以暖流抗韓流

2019-02-18

正妹型男議員陪掃街

〔記者王涵平、劉婉君／台南報導〕國民黨三位直轄市長昨天到台南為立委參選人謝龍介助選。民進黨提名的參選人郭國文則請到五位來自不同縣市的「正妹型男」市議員陪同掃街助選，強調以暖流對抗寒（韓）流。

對於謝龍介請到韓國瑜等人強打農特產品，郭國文質疑是政治操作，台南市長黃偉哲也說，這場造勢能為農民帶來商機？有待檢驗。

賴清德陳其邁 24日站台

台北市議員許淑華、新北市議員戴瑋姍、桃園市議員楊家俍和新北市議員張錦豪、台中市議員黃守達，「正妹型男團」昨陪同郭國文掃街，郭廿四日將在善化成立競選總部，包括前行政院長賴清德、行政院副院長陳其邁、民進黨主席卓榮泰及各地年輕世代的議員都會來站台。

郭國文表示，台南農產品行銷要擴大格局走全球化，才能讓農民賺大錢，請謝龍介不要重蹈過去國民黨牽線虱目魚契作，導致漁民血本無歸。

由於謝龍介與韓國瑜等人一起煎虱目魚造勢，台南市府出具數據表示，台灣外銷虱目魚主要出口國為沙烏地阿拉伯、美國及阿拉伯聯合大公國，統計二○一七年全台虱目魚外銷八千多公噸，去年一萬多公噸，成長廿％。

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