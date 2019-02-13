四個太陽難搞 國民黨立委盼儘快定於一尊

2019-02-13

〔記者陳昀／台北報導〕立法院新會期即將開議，國民黨立委除了面對各項議案攻防，由於黨內總統、立委初選機制未定，但總統初選之戰已逐漸浮上檯面，立委同時面臨「選邊站」與爭取連任的考驗，多位立委坦言難免面臨表態壓力，期盼黨中央採取公平的提名機制，儘快產生候選人。

面臨選邊站難題

有意挑戰高雄市鳳山區的不分區立委陳宜民坦言，難免會有「選邊站」壓力，但只要「四個太陽」主動聯繫，都會接觸、協助，盼黨中央儘快訂定初選規則、決定候選人，就能避免這樣的矛盾。

新竹縣立委林為洲也表示，黨內立委對於「選邊站」難免有所忌憚，國民黨至今總統及立委初選規則、人選皆未定案，也造成大多立委的焦慮。他直言，在總統初選「選邊站」確實會擔心影響立委提名，黨中央必須透過公平的初選機制，來翻轉民眾的負面印象，讓大家相信國民黨是民主政黨。

將投入台北市大安區的不分區立委林奕華認為，初選階段要支持誰，立委自己有權決定，不會面臨「選邊站」為難；在立委提名部分，除非採七成民調、三成黨員投票，才有可能因為「選邊站」，在黨員投票部分被影響，但從台北市長柯文哲推出的立委候選人未必當選的角度來看，其實不會有必然關係。

立委陳學聖說，國民黨不像民進黨有派系，因此初選登記後就會全力支持黨內提名的候選人，不必擔心選邊站問題，但去年九合一選舉後，黨內有意投入立委選舉者眾，確實造成提名難度增加，他主張新人應該「游向藍海、開疆闢土」，不要擠在現有選區。

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