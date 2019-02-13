發酵改革成果 民進黨立委籲勿再闢新戰場

2019-02-13

〔記者謝君臨／台北報導〕距離二○二○年總統與立委選舉剩不到一年，鑑於去年底九合一大選挫敗，不少民進黨立委直言政府應調整施政步調，改變以往「急行軍」的躁進態度，多傾聽基層聲音，並強化改革成果論述，才能「接地氣」，找回人民信任。至於同婚修法，則應兼顧大法官解釋與公投結果，並回應委員個人的價值觀。

促蘇內閣接地氣

立法院民進黨團幹事長李俊俋表示，避免在剩下不到一年的時間內增加爭議性話題，是黨內的默契與共識，這部分行政院長蘇貞昌也曾說過，將針對原有政策進行調整或修正。民進黨立委吳思瑤、賴瑞隆也說，選後黨內進行非常多的檢討，應讓人民休養生息，不宜再開闢衝突性的「新戰場」。

吳思瑤說，過去因改革傷及一些既得利益者，需在選舉年做較妥適的調整，把改革的正面績效做更清楚的論述，過去兩年多的改革其實有很多成果，卻沒有時間讓它在社會好好發酵、沉澱；為了台灣的長治久安，改革是正確的，對於不利的錯誤資訊，也應有效地澄清。

賴瑞隆認為，目前多數人希望經濟發展，並期盼政府能儘速回應人民所關切的議題。過去的改革與社會的溝通顯然不夠，最後這一年應讓人民輕稅簡政，施政「接地氣」，重新思考國家未來的方向；另一方面則需大力推動經濟發展，讓基層人民有感。

針對同婚修法，李俊俋指出，目前行政院正在提修法版本，要有兩個前提，一是尊重公投結果，以專法的方式處理；二是不能違反大法官七四八號解釋。黨團討論後認為，因此議題涉及個人價值判斷，傾向不以黨紀要求黨員投票，由委員個人做選擇；他支持同婚，可能會受到一些衝擊，但這就是價值觀的選擇。

吳思瑤說，台灣面對此議題意見仍呈現兩極，這沒有對錯，應讓個別委員有意見陳述的多元空間，如能修出兩造都能接受的專法，當屬上上策，就算沒辦法，委員仍須做出負責任的決定，以回應民意及個人信仰，並接受社會公評。賴瑞隆說，目前專法應最符合多數人共識，修法應在大法官解釋與公投結果間取得平衡。

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