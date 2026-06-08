6/8國家海洋日 賴瑞隆：打造高雄成亞洲海洋首都

6月8日是國家海洋日。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆指出從海洋局長、海洋立委走到現在，期許自己扛起重任，成為帶領高雄走向世界的海洋市長。（記者王榮祥翻攝）

6月8日是國家海洋日，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆指出，他從海洋局長、海洋立委走到現在，期許自己扛起重任，成為帶領高雄走向世界的海洋市長，打造高雄成為亞洲最具競爭力的海洋首都。

賴瑞隆表示，高雄環抱深邃港灣，面向遼闊太平洋，擁有商港漁港，這座城市的歷史、經濟、文化，無一不和海洋緊密相連。

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他強調自己對這座城市的責任，同樣從這片海洋啟航，自擔任高市海洋局長，這個全國首個地方海洋專責機關，在第一線推動遊艇產業國際化，將高雄港灣優勢推向世界舞台。

進入國會後這份使命感更加堅定，成功催生海洋委員會設立高雄，讓掌管全國海洋事務最高機關在此揚旗。

賴瑞隆強調，海洋不只是經濟命脈，更是必須世代守護的珍貴資產，因此他在國會全力推動海洋基本法，為國家的海洋保育和永續發展指引出清晰的航向，並促成海洋產業發展條例及前鎮漁港全面升級，讓在地漁民及相關產業能擁有最強韌的後盾，在生態永續和產業繁榮間，穩健掌舵駛在正確的航線。

他說，從第一線推廣產業到完善國家海洋體制，自己對海洋的承諾始終如一，從海洋局長、海洋立委走到現在，期許自己能扛起重任，成為帶領高雄走向世界的海洋市長，打造高雄成為亞洲最具競爭力的海洋首都。

「海洋高雄・向海前行」，賴瑞隆邀請市民一起向壯闊的大海致敬，團結一心，繼續為城市的繁榮大步邁進！

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