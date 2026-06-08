民眾黨中市議員參選人採聯合競選 將邀柯文哲、黃國昌、江啟臣等人站台

民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，中市議員選舉將採聯合競選。（記者蘇金鳳攝）

民眾黨在台中市提名6名市議員參選人，黨部主委陳清龍希望年底市議員選舉，民眾黨在台中市議會的席次能增加，但因為六位參選人，只有江和樹是連任的市議員，因此將會採取聯合競選，將會時常邀請創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌來站台，另外，藍白合基調已定，也會邀請國民黨中市長參選人江啟臣來為民眾黨中市議員參選人站台。

民眾黨目前在台中市提名6席市議員參選人，分別是分別是第2選區（清水梧棲沙鹿）的陳永祥、第4選區（后里豐原）連小華、第6選區（西屯）劉芩妤、第8選區（北屯）邱于珊、第12選區（太平）許書豪，第13選區（大里霧峰）現任市議員江和樹。

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陳清龍表示，這6位市議員，只有江和樹是現任市議員，其他都是新人，而民眾黨資源又少，因此只能藉著柯文哲、黃國昌的知名度，來為新人們進行聯合造勢。

此外，由於國民黨及民眾黨中央已建立藍白合機制，因此他也會跟國民黨部及競選團隊，討論如何讓江啟臣為民眾黨造勢。

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