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    首頁 > 政治

    痛批民進黨執政去中國化 鄭麗文喊：「兩岸強強聯手」成就無法想像

    2026/06/06 07:15 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨主席鄭麗文對波士頓僑胞喊話兩岸要強強聯手。（國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文對波士頓僑胞喊話兩岸要強強聯手。（國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文於台北時間6月5日拜會波士頓紐英崙中華公所，她致詞時強調，民進黨執政10年來企圖「去中國化」，將台灣推向兵兇戰危的險境，人民已經覺醒，2028國民黨必然會完成政黨輪替；台灣人民沒有選擇，只能選擇和平，兩岸強強聯手，可以創造無法想像的成就。

    鄭麗文指出，民進黨執政10年來，意識形態治國，倒行逆施，毀憲亂政，企圖「去中國化」，將台灣推向兵兇戰危的險境，台灣人民已經覺醒，2028年，國民黨必然也一定會完成政黨輪替，把國家重新帶回正軌。

    鄭麗文也向僑胞分享四月赴中國訪問時的深刻感悟。她說，她在洋山港發表談話時說，「在天空飛的應該是鳥，不是飛彈；在海裡游的應該是魚，不是軍艦」，深深打動了無數大陸民眾，更連續數日登上大陸網路熱搜，充分體現了兩岸人民渴望和平、厭惡戰爭的共同心聲。

    鄭麗文表示，過去兩岸曾陷入你死我活、一言不合就打仗的零和賽局，隨著時代演進，當前國民黨的主張是要透過交流，兩岸在「九二共識」的共同政治基礎上求同存異，尋求長久的和平與繁榮。她強調，台灣人民沒有選擇，只能選擇和平，但這絕不代表要犧牲台灣民主自由，相反地，兩岸強強聯手，可以創造無法想像的成就。

    國民黨表示，鄭麗文的演說獲得僑胞熱烈的掌聲和歡呼聲，更有僑胞帶頭高喊「和平是有力量的！」呼應鄭麗文向美國與國際社會傳達的和平信念與訴求。

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