西門町旁蓋「檢察園區」爆抗爭 里民怒噴：拒絕黑箱規劃

後續反對的群眾站起來走向講台持續抗議，還有數人大吼「行政霸凌、反對興建，退回討論」，氣氛一度緊張，最終多數里民憤而離開說明會。（記者孫唯容攝）

鄰近西門町的國軍文藝中心、三軍軍官俱樂部等建物拆除後的空地，規劃為「檢察園區」，不過在地相當反對，認為讓在地發展面臨窒息，昨晚間居民再度集結在說明會場外，控訴台北地檢署不顧在地民意，現場約百人直喊「反對興建、拒絕黑箱規劃」、「反對擴大管制區域」，後續轉場進入說明會，群眾依然情緒高昂，吶喊「聽不下去、一直騙」，後續反對的群眾站起來走向講台持續抗議，最終多數里民憤而離開說明會。

今天立委吳沛憶、北市議員劉耀仁、洪婉臻、徐立信等人皆到場聲援，呼籲北檢、台北市政府應「重視民意」。在地建國里長許瀞尹指出，該案基地位於西門町、台北城內歷史街區與中正萬華交界的核心門戶，屬於「商四」精華土地，此處本應是決定整個中正萬華區域發展的重要轉捩點，都市規劃應朝商圈活化、文化展演、公共開放空間與都市更新方向推動，但是中央卻執意在中華路林蔭大道旁，興建高度管制、封閉性極高的司法大樓。

請繼續往下閱讀...

許瀞尹直言，北檢現址周邊居民長期承受陳抗、維安及臨時交通管制，生活早已大受影響。若再將高風險機關強塞至西區精華核心地段，連帶引進密集的陳抗勤務，無異於扼殺萬華與中正區的未來發展，地方絕對無法接受。

許瀞尹也說，相信中正萬華不應該是次等公民，也不應該是任人宰割的，老城區其實承受不起錯誤政策，尤其是這樣錯誤的選址，會對區域的經濟發展發生不可逆的後果，強烈地呼籲中央明知這是錯的政策、錯的決定，是不是應該可以在這個時刻，能夠勇敢地停止？

許瀞尹也正式要求，立即暫緩本案後續所有都審與興建程序。北檢審議資料中，不得將「已開會」扭曲為「地方同意」。北檢不得將「已與單一里長溝通」當作程序正義已完成之藉口。北檢必須限期提出「不影響日常生活」之客觀評估與數據依據。

許瀞尹說，台北市政府應將4月17日立法院協調會紀錄及今日超過 60 位里長之強 烈反對意見，正式納入都市設計審議實質參考資料。在未完成交通、維安、居民生活、商圈發展、城市風貌、區域發展定位 與替代方案（如原址中繼更新）之完整評估，並公開提供替代方案的評估報告前，本案不得前進下一步。

後續反對的群眾站起來走向講台持續抗議，還有數人大吼「行政霸凌、反對興建，退回討論」，氣氛一度緊張，最終多數里民憤而離開說明會。（記者孫唯容攝）

昨晚間居民再度集結在說明會場外，控訴台北地檢署不顧在地民意，現場約百人直喊「反對興建、拒絕黑箱規劃」、「反對擴大管制區域」。（記者孫唯容攝）

今天立委吳沛憶、北市議員劉耀仁、洪婉臻、徐立信等人皆到場聲援。（記者孫唯容攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法