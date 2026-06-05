桃園龜山楓樹國小圍牆強降雨倒塌 黃世杰批人禍大於天災

一場強降雨造成桃園龜山區楓樹國小圍牆倒塌。（圖由桃園市議員李宗豪提供）

桃園市4日晚間強降雨，造成龜山區楓樹國小圍牆倒塌，民進黨桃園市長參選人黃世杰指出，校方早在今年1月就已發現圍牆位移、3月完成改善工程發包作業，卻因在市府行政程序、工程執行未能及時配合，相關工程未能在汛期來臨前啟動，強調「這不只是天災，更是市府效率低落造成的人禍」。

黃世杰說，4日深夜，他看到楓樹國小擋土牆倒塌、周邊天然氣管線也遭壓損的消息，他非常擔心，幸好學生不在學校、也未造成居民受傷；令人遺憾的是，這起事件其實並非毫無預警，但工程未能及時啟動，直到昨晚圍牆倒塌，才開始進行搶災處理。

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「問題早就被看見，卻沒有在事故發生前阻止，恐怕不能單純歸因於豪雨，更暴露市府效率低落問題！」黃世杰強調，2023年5月間，桃園多處傳出積淹水災情，桃園市長張善政曾說「如果災情很嚴重，我就會出現」，但市民無法理解，到底什麼程度才算嚴重？今年汛期才剛開始，倒塌一面圍牆，如果每次都要等到事故發生才開始補救，市民該如何安心？「消極無心是一天，積極作為也是一天」，希望張善政與市府團隊，能將更多心力放在桃園，全面栓緊市政螺絲。

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