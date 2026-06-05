蔡英文自製「YBSG哏圖」 日本辣妹口頭禪成最紅流行語

蔡英文自製自己的「YBSG」哏圖。（擷取自tsai_ingwen/threads）

前總統蔡英文在社群平台相當活躍，不但常與網友互動，還會回覆最新的流行用語，被網友戲稱是「活網小英」。蔡英文昨在一篇「芋頭壽司」貼文下留言「YBSG」，更自製自己的「YBSG」哏圖，笑喊「圖就自己拿去用吧」，再度掀起網友討論。

有網友在Threads發文驚呼，「我最近發現比火鍋芋頭更不能接受的東西：芋頭壽司？」吸引喜歡芋頭的蔡英文朝聖，並親自留下4字「YBSG」，讓許多網友一頭霧水。

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「YBSG」其實是日文「やばすぎ」（Yabasugi）的縮寫，意思是「太誇張了」、「太扯了」或「太瘋狂了」，在日本辣妹（Gyaru）文化中非常流行，常用來表達對某事感到極度驚訝、震驚、傻眼或不可思議。

「YBSG」近期在台灣社群快速流行，與旅居台灣的日本女生Lily Spacey也有關。她常以「日本辣妹」浮誇的風格介紹台灣的日常生活，口頭禪就是「YBSG」，讓這個詞迅速在網路上流竄，變成許多台灣年輕人愛用的流行語之一。

在「YBSG」被網友討論之際，蔡英文更是在網上發出自己的「YBSG」哏圖，「我知道有些人可能還在Google。看你們用AI惡搞我，真的是太YBSG了，圖就自己拿去用吧！」

貼文曝光後，吸引超過160萬網友朝聖，網友紛紛表示，「最恐怖的事不是小英知道 YBSG。是小英知道YBSG，而我還要去Google YBSG是什麼」、「我還沒理解到什麼梗，蔡英文本人已經做好梗圖了，這就是總統和我的差別」、「只有蔡英文才能超越蔡英文，我家前總統真的YBSG」、「小英總統走在最前面」。

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