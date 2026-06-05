遭卓冠廷譏「政治不外乎人性」是自介 黃國昌：不怕恐嚇經得起檢驗

台灣民眾黨主席黃國昌首場新書發表會，會前受訪。（記者塗建榮攝）

民眾黨黨主席黃國昌新書《向光前行》，當中提及當年以時代力量主席身分率隊赴凱道靜坐抗議勞基法修惡，遭現任時力黨主席王婉諭痛批「換黨就換腦袋」，黃昔日戰友洪慈庸之夫、新北市議員卓冠廷更諷黃「政治不外乎人性」是在說自己，要他好好反省，黃回嗆卓就在拿私事來政治攻擊，而這種恐嚇威脅「他是不會接受的」。

民眾黨今（5日）晚於時報本舖舉行黃國昌《向光前行》新書發表會，除數十位讀者到場支持，民眾黨前主席柯文哲、資深媒體人趙少康亦受邀出席，黃於發表會前接受媒體聯訪。

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對於近日新書遭時代力量抨擊「竄改歷史」，要求公開道歉並下架新書，黃國昌說，他不會受到外界斷章取義的政治攻擊影響，強調這本書是他從12年前從中研院學者轉進公民運動，體認台灣需要第三勢力至今，「心境上一些比較大的沉澱跟心事」。

談及2018年選擇率時代力量抗議勞基法「修惡」，黃國昌説，他當時和別人路線不同，「我就沒有要當小綠」，而前總統蔡英文、洪耀福和林佳龍等人，都曾致電過希望他們撤退，而他不可能答應這個要求，在年輕朋友、勞工朋友期待下，不會因為民進黨高層打電話「摸摸頭」就自己撤離總統府前，但他尊重別人選擇跟民進黨合作，這也是黨內從勞基法後就有的衝突。

被外界質疑用新書揭露私事進行政治操作，黃國昌強調他「完全沒有意圖」。而是很完整跟大家講這段時間以來的心境，也包含2018到2019年間時代力量因為路線不一樣，對他造成的衝擊和選擇；他重申，比起外界批評他扭曲事實，他對當年為捍衛勞工權益而選擇的道路，導致後續對時代力量自身定位變化這件事更有感觸。

被問及卓冠廷譏諷「政治不外乎人性」這句話是在說他自己，要他「原封不動吞回去」並自我反省，黃國昌直言「我是不會接受這種恐嚇威脅的啦」，強調他書中所寫「就是客觀的事實」，一切都可以接受檢驗。

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