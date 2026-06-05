為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    自爆遭檢查入珠、肛門是否藏毒 阿扁嘆：總統尊嚴被徹底撕毀

    2026/06/05 18:05 即時新聞／綜合報導
    前總統陳水扁。（資料照）

    前總統陳水扁。（資料照）

    前總統陳水扁在2008年卸任後，陸續被揭發涉及多起重大貪污、收賄與洗錢弊案，也被判處有期徒刑20年。對此，陳水扁今（5日）在社群感嘆，2008年11月12日，阿扁的囚車抵達土城看守所，被要求脫光衣服檢查龜頭有沒有入珠、肛門有沒有夾帶毒品，兩任八年總統的尊嚴自此被徹底撕毀。

    陳水扁在Threads發文表示，特偵組與阿扁卸任總統辦公室只隔著館前路，2008年11月11日前夕就已開始架設拒馬，阿扁心裡明白，離開家門就回不來了。

    陳水扁指出，那時中國欽差大臣陳雲林剛回去，馬英九執行北京中南海交付任務，特偵組淪為逮捕阿扁的劊子手。9點45分開庭只是過水，逮補時間已經寫好「97年11月11日3時51分」，檢察官庭都還沒開，已決定凌晨3點51分逮捕他。

    陳水扁再指，台北地院聲押庭審判長劉煌基在庭上表示，國務機要費是總統的特別費；蔡守訓判決馬英九無罪理由，不應推翻；檢察官說有串證之虞，應指出哪一部分會跟誰串證；以及龍潭案無充分證據證明跟阿扁有關；唯一說到總統的李界木，證據亦不直接等。審判長在評議時反對押扁，合議庭劉秀君、葉力旗法官堅持收押，最後以2票對1票通過收押禁見阿扁。

    他回憶，11月12日8點多，阿扁的囚車抵達土城看守所，先驗明正身，按捺十指指紋，照相後被要求脫光衣服檢查前面龜頭有沒有入珠，後面肛門有沒有夾帶毒品或紙條。兩任八年總統的尊嚴自此被徹底撕毀，阿扁的名字被刑號2630所取代，開始長達6年多的黑牢日子。「如果扁案不是政治案件，什麼才是政治案件？」

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播