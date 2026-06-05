自爆遭檢查入珠、肛門是否藏毒 阿扁嘆：總統尊嚴被徹底撕毀

前總統陳水扁。（資料照）

前總統陳水扁在2008年卸任後，陸續被揭發涉及多起重大貪污、收賄與洗錢弊案，也被判處有期徒刑20年。對此，陳水扁今（5日）在社群感嘆，2008年11月12日，阿扁的囚車抵達土城看守所，被要求脫光衣服檢查龜頭有沒有入珠、肛門有沒有夾帶毒品，兩任八年總統的尊嚴自此被徹底撕毀。

陳水扁在Threads發文表示，特偵組與阿扁卸任總統辦公室只隔著館前路，2008年11月11日前夕就已開始架設拒馬，阿扁心裡明白，離開家門就回不來了。

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陳水扁指出，那時中國欽差大臣陳雲林剛回去，馬英九執行北京中南海交付任務，特偵組淪為逮捕阿扁的劊子手。9點45分開庭只是過水，逮補時間已經寫好「97年11月11日3時51分」，檢察官庭都還沒開，已決定凌晨3點51分逮捕他。

陳水扁再指，台北地院聲押庭審判長劉煌基在庭上表示，國務機要費是總統的特別費；蔡守訓判決馬英九無罪理由，不應推翻；檢察官說有串證之虞，應指出哪一部分會跟誰串證；以及龍潭案無充分證據證明跟阿扁有關；唯一說到總統的李界木，證據亦不直接等。審判長在評議時反對押扁，合議庭劉秀君、葉力旗法官堅持收押，最後以2票對1票通過收押禁見阿扁。

他回憶，11月12日8點多，阿扁的囚車抵達土城看守所，先驗明正身，按捺十指指紋，照相後被要求脫光衣服檢查前面龜頭有沒有入珠，後面肛門有沒有夾帶毒品或紙條。兩任八年總統的尊嚴自此被徹底撕毀，阿扁的名字被刑號2630所取代，開始長達6年多的黑牢日子。「如果扁案不是政治案件，什麼才是政治案件？」

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