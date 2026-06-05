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    首頁 > 政治

    李四川競辦：綠營側翼肉搜騷擾他的住家親友 蘇巧慧：從未授意攻擊

    2026/06/05 18:03 記者俞肇福／基隆報導
    國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室今天批評說，綠營側翼肉搜攻擊李四川的親友與鄰居， 側翼與蘇巧慧的關係密切；圖為李四川在競選活動中，與支持者合影。（資料照，記者俞肇福攝）

    國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室今天批評說，綠營側翼肉搜攻擊李四川的親友與鄰居， 側翼與蘇巧慧的關係密切；圖為李四川在競選活動中，與支持者合影。（資料照，記者俞肇福攝）

    針對網路上有人肉搜、公布國民黨新北市長參選人李四川的住宅社區外觀、家人姓名等，李四川競選辦公室今天表示，綠營相關側翼與民進黨新北市長參選人蘇巧慧的關係密切，騷擾李的家人及鄰居，已造成無辜民眾極大困擾，要求蘇巧慧克制側翼的行徑；對此，蘇巧慧今天反駁說，沒有授意任何人攻擊。李四川陣營再批評說，蘇巧慧不但沒有譴責，甚至與側翼的論述方向一致，為何不敢譴責側翼？難道是護航肉搜騷擾無辜市民的行為？

    李四川競選辦公室指出，民進黨去年發動大罷免時，綠營側翼、網軍不斷在網路出征、帶風向，對於不同意見者就起底及肉搜騷擾，嚴重破壞社會和諧，蘇巧慧當時卻表態力挺大罷免，造成新北市陷入惡意罷免的動盪，至今沒有對市民有任何道歉。

    李四川競選辦公室說，綠營的側翼粉專以AI製圖誣指李四川是黑道，甚至公布李的住家社區外觀、家人姓名，造成家人及鄰居極大困擾及壓力，相關粉專也被起底長期力挺蘇巧慧及蘇貞昌，抹黑文章也被蘇系議員按讚力挺，側翼與蘇營的密切關係已不言而喻。

    李四川競選辦公室批評，對於綠營側翼失控的行為，蘇巧慧僅以一句「我沒有授意攻擊」就輕輕帶過，卻對肉搜騷擾的行徑沒有半點譴責，呼籲蘇巧慧不要再玩兩面手法，立刻停止負面攻擊的手段，還給新北市民乾淨、理性且回歸市政論述的選舉環境。

    李四川購屋金流受質疑 蘇巧慧：我沒授意任何人攻擊、當事人應自己說明

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