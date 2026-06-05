鄭麗文訪美帶中配勤彭蓁隨行 張育萌：搞懂北京「協力網絡」

鄭麗文（見圖）訪美14天，中配中常委勤彭蓁隨行參訪，她過去的親中言論也引發關注。（資料照）

鄭麗文訪美14天，中配中常委勤彭蓁隨行參訪，她過去的親中言論也引發關注。台灣青年民主協會理事張育萌質疑，4月的鄭習會剛結束，中共就馬上發佈「惠台十項措施」，隔天勤彭蓁就以昆明台商協會的會長身分力讚「昆明直航」，「廈門台商協會」會長韓螢煥也立刻出來替「惠台十點」背書，張育萌質疑，搞懂鄭麗文和勤彭蓁的「協力網絡」，就知道她訪美為什麼非帶勤彭蓁不可。

張育萌在臉書發文指出，搞懂鄭麗文和勤彭蓁的「協力網絡」，就知道她訪美為什麼非帶勤彭蓁不可。

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張育萌表示，4月12日，鄭習會結束之後，前腳剛離開北京，中共就馬上發佈「惠台十項措施」。包括福建和金門、馬祖通橋、金門直接共用廈門的機場、全面恢復西安、哈爾濱、昆明和蘭州直航，還有開放上海和福建居民到台灣自由行。

張育萌說明，這些包裝成「惠台政策」的「統戰十項措施」，也是老調重彈。而且，全部都牽涉到台灣的中央政府權限，國民黨是在野黨，就算答應了也做不到。所以，台灣人反應冷冷清清。但有些人可是「超級在乎」。

張育萌指出，在中共宣布「十項措施」的隔天，4月13日，勤彭蓁就跳出來了。他表示勤彭蓁轉換身分，以昆明台商協會的會長身分力讚「昆明直航」，並稱這樣就可以解決台商在「西南地區」（講的當然是中國的西南地區）的交通問題。因為昆明台商，很多要在廈門或香港轉機，航程會拉到8到12小時，勤彭蓁說這叫「早上出門晚上到」。如果直飛就可以把航程壓在3、4個小時。勤彭蓁說「昆明台商協會將把握機遇，引導更多台商到雲南參訪投資」。

張育萌提到，同一天，韓螢煥也立刻出來替「惠台十點」背書。沒錯，就是那位跟蕭旭岑「手捧現金拍照」的台商。韓螢煥是「廈門台商協會」的會長。他說「金門共用廈門機場」，是「小兩通再升級」。韓螢煥直接宣誓，「廈門台協將助力福建打造兩岸融合發展示範區，共享和平發展成果」。

張育萌質疑，就在鄭麗文一回台灣，中共就「剛好」宣布惠台十點，隔天，這些台商就「恰巧」站出來力挺？這說沒有分工過，誰信？

張育萌強調，這些人都不是普通台商。韓螢煥是台企聯副會長、勤彭蓁是台企聯常務副監事長，同時又是國民黨中常委。

張育萌直言，國民黨怎麼跟北京協力，再靠台商幫忙造勢，這條產業鏈已經很清楚了。現在知道，為什麼鄭麗文的訪美行，就算千夫所指，還是要帶個過去根本沒聽過名字的台商中常委「勤彭蓁」了吧？他也形容，「北京、台商、鄭麗文。這套政治協力網絡已然成形」。

鄭麗文訪美14天，中配中常委勤彭蓁（見圖）隨行參訪，她過去的親中言論也引發關注。（擷取自中國台企聯官網）

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