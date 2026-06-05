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    首頁 > 政治

    前鎮漁港運銷中心六月試營運確定跳票 恐影響高雄市長選情

    2026/06/05 10:21 記者洪定宏／高雄報導
    上百攤商多次揚言拒絕遷入運銷中心，外界擔心淪為蚊子館，衝擊市長選情。（記者洪定宏攝）

    上百攤商多次揚言拒絕遷入運銷中心，外界擔心淪為蚊子館，衝擊市長選情。（記者洪定宏攝）

    行政院斥資超過80億元改建前鎮漁港已完工，但外界矚目的多功能水產品運銷中心，因管理規章及租金尚未敲定，原本預計6月試營運確定跳票。由於有上百攤商多次揚言拒絕遷入運銷中心，外界擔心淪為蚊子館，衝擊市長選情，國民黨籍高市議員之前質詢更指這是賴瑞隆的重大政績，調侃說「你們這樣搞，還得了」。

    高市海洋局指出，多功能水產品運銷中心由漁業署委託內政部國土管理署代辦，去年8月25日竣工，今年2月13日驗收合格、4月14日移交漁業署；規劃1樓魚市場，2樓美食餐飲及展售空間，3樓海洋文化推廣館及食魚文化烹飪教室，漁業署與高雄區漁會簽訂維護管理契約。

    原本漁業署、海洋局、高雄區漁會三方以6月試營運、9月開幕為目標，但海洋局表示，高雄區漁會送交漁業署審核的租金方案尚未核定，確定6月無法試營運；高雄區漁會補充指出，管理規章草案修改完成後，將提報高市府核備，然後辦理招租及攤商進駐作業；需先完成管理規章，才會討論租金。

    據了解，高市府代辦的前鎮漁港工程早已完工啟用，但漁業署主政的工程及招標多次延宕，地方人士憂心，前鎮漁港曾在2024總統大選期間被國民黨攻擊，如今多數攤商不滿運銷中心的租金及空間設計，多次找國民黨立委柯志恩陳情，柯志恩協助辦理會勘、協調，並發文批評，但正副署長及公關都在台北的漁業署，不曾主動回應，任由輿論發酵，是否成為市長選舉變數有待觀察。

    前鎮漁港運銷中心預計6月試營運確定跳票。（記者洪定宏攝）

    前鎮漁港運銷中心預計6月試營運確定跳票。（記者洪定宏攝）

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