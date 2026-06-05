遭質疑扭曲勞基法抗爭歷史 詹凌瑀：黃國昌踩著戰友血淚成就自己

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日發行新書《向光前行》，書中提到2018年他在時代力量參與勞基法修法抗爭，當時的戰友林昶佐、洪慈庸等人都「先閃人」，挨轟扭曲歷史、抹黑昔日戰友。沒想到有網友出征卓冠廷，質疑他憑什麼知道洪慈庸小產的事情。對此，媒體人詹凌瑀表示，卓冠廷就是洪慈庸的老公，他怎麼可能不知道自己老婆小產？這種毫無常識的瞎挺護航，真的會讓人笑掉大牙。黃國昌對同事基本關懷都沒有、只顧著自己作秀的人，到底憑什麼大言不慚地談向光前行？

詹凌瑀在臉書PO文表示，黃國昌的網軍素質真的很爛，連最基本的做功課都不會。居然跑去出征卓冠廷，質疑他憑什麼知道洪慈庸小產的事情。拜託，卓冠廷就是洪慈庸的老公，他怎麼可能不知道自己老婆小產？這種毫無常識的瞎挺護航，真的會讓人笑掉大牙。

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詹凌瑀指出，面對竄改歷史的質疑，黃國昌明明可以出來道歉說明，卻選擇躲在這些側翼後面，放任支持者去攻擊講出實情的人。甚至在8年後出新書《向光前行》，把一段大家共同努力的過去寫成自溺式的小說，把自己塑造成悲劇英雄，還反過來指控昔日戰友背叛，無恥到極點。

詹凌瑀續指，關於2018年勞基法修法靜坐的事，當年林昶佐、高潞以用還有剛經歷小產的洪慈庸，就算心裡不認同，也都陪著黃國昌在陰雨低溫中靜坐了50幾個小時。當時其他人認為可以跟時任總統見面溝通討論，但黃國昌要的只是到現場帥，他只因為覺得媒體關注度不夠，明知道洪慈庸小產、高潞身體也有狀況，居然還加碼要求大家絕食。

詹凌瑀補充，最扯的是，當年時代力量的新聞稿還聲稱黃國昌有赴台大醫院關心洪慈庸，但真相是他根本沒有去，從頭到尾都是林昶佐陪著去醫院的，洪慈庸和卓冠廷因為善良，8年來不願模糊當初為勞工發聲的焦點，一直沒有把這些事拿出來講。沒想到現在卻被黃國昌拿來墊高個人的英雄主義。政治人物可以有光環，但不該是踩著昔日戰友的血淚來成就自己。

詹凌瑀直言，這種連對同事基本關懷都沒有、只顧著自己作秀的人，到底憑什麼大言不慚地談向光前行？

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