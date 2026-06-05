中配勤彭蓁隨行訪美 蕭旭岑：國民黨女力展現

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

鄭麗文訪美14天，中配中常委勤彭蓁隨行參訪，過去親中言論引發關注。國民黨副主席蕭旭岑昨接受媒體人黃光芹專訪表示，這次赴美大部分隨同的都是國民黨女性黨員，要象徵國民黨女力展現，不是凸顯親中立場；最重要的是勤彭蓁是國民黨中常委，這是天經地義。

蕭旭岑認為，雖然她是中配，但她也是中華民國國民，不要用她的身份做政治性攻擊，且她也相對回饋台灣社會，不認同其他人對勤彭蓁扣紅帽子。他重申，不應該針對勤彭蓁過去的背景做政治性攻擊，用她過去的話驗證其身份是不公允的。

請繼續往下閱讀...

蕭旭岑強調，這次赴美大部分隨同的都是國民黨女性黨員，不僅是要象徵國民黨女力展現，但最重要的是勤彭蓁是國民黨中常委，這是天經地義。

旅美學翁履中節目受訪提醒勤彭蓁同行爭議在美政學圈發酵，蕭旭岑強調，鄭麗文親自赴美面見國會議員直接表達國民黨政策是對的，翁履中的提醒也是對的有道理的，但是否有可能是收到民進黨愚蠢的消息來源來抹紅？意圖讓美國產生疑慮？這不無可能。當然美國政治學術圈或許會受到這些影響，但國民黨會直接面對。

另外，蕭旭岑也說，勤彭蓁是優秀的女性企業家，當初的安排當然是基於她的身份，她也有陸配身份，但也不要藉此意圖去攻擊鄭麗文，重點應該是鄭麗文如何向美國傳達理念。這次訪美是象徵國民黨重視女力展現，並無凸顯所謂的親中立場。

蕭旭岑直言，國民黨堅守中華民國憲法，傳達給美國的主張是，不會把中國視為外國，但國民黨是親「中華民國」的「中」，跟中國大陸有共同基礎能連結，未來東亞也會減輕風險。所謂親中敘事、跟北京立場靠近，只是美國少數鷹派看法，鄭麗文這次有機會向美國官員說明，且中華民國憲法也是最有可能保障台海和平的方式，也可能讓美國在中亞佈局減輕危機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法