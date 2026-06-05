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    首頁 > 政治

    轟黃國昌出書通篇扯謊 張育萌：把過去戰友踩在腳下

    2026/06/05 07:09 即時新聞／綜合報導
    黃國昌近日發行新書《向光前行》，書中提到2018年他在時代力量參與勞基法修法抗爭，當時的戰友林昶佐、洪慈庸等人都「先閃人」，挨轟扭曲歷史、抹黑昔日戰友。（資料照）

    黃國昌近日發行新書《向光前行》，書中提到2018年他在時代力量參與勞基法修法抗爭，當時的戰友林昶佐、洪慈庸等人都「先閃人」，挨轟扭曲歷史、抹黑昔日戰友。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近日發行新書《向光前行》，書中提到2018年他在時代力量參與勞基法修法抗爭，當時的戰友林昶佐、洪慈庸等人都「先閃人」，挨轟扭曲歷史、抹黑昔日戰友。台灣青年民主協會理事張育萌也發文提到當時情況，並批黃國昌現在神隱不敢吭聲，民眾黨要護航黃國昌，竟然可以嘲笑當時黃國昌的夥伴「戰力弱」，為了護駕竟要把過去的戰友踩在腳下。

    黃國昌在近日出版的新書中提，2018年他在時代力量參與勞基法修法抗爭時，最後剩自己還在「堅持」，戰友林昶佐、洪慈庸等人都「先閃人」。對此，民進黨新北市議員、洪慈庸的丈夫卓冠廷出面反駁，自揭夫妻倆藏了8年的瘡疤，也就是洪慈庸當時流產的憾事，怒轟黃國昌竟然有臉扭曲歷史。「時代力量」昨也發出聲明，要求黃國昌應「公開道歉、更正內容、下架書籍」。

    張育萌在臉書發文批評，「民眾黨會不會太無恥啊？發言人張彤為了護主，故意用當時的報導，酸說驅離時員警發現林昶佐和洪慈庸沒待到警方動手就自行離場，不禁調侃『兩人戰力比較弱喔』」。張育萌直言，洪慈庸當時才剛流產，到底哪個字聽不懂啊？可不可以有點人性啊？

    張育萌指出，警察強制驅離前夕，2018年1月7日清晨，台北市警察局就用拒馬和蛇龍，把時代力量抗爭的帳篷隔離，在總統府前畫出三四公里的「拒馬管制區」，管制「只能出不能進」。當時要求柯文哲「縮小管制區範圍」的，就是中正萬華立委林昶佐。結果黃國昌為了作秀，現在鬼扯變成「Freddy消失了」。

    張育萌表示，那幾天寒流來又下雨，所有人都身體不舒服，徐永明和黃國昌也是。洪慈庸還幫他們講話，罵警方說「醫生想探視也不放進來，基本的人權都不顧了嗎？」

    到了1月8日凌晨，柯文哲下令強制驅離，黨工跟支援的民眾，總共16位，被警察載到象山站和北醫丟包。當時黃國昌在現場作秀咆哮，說「需要上救護車的，是台灣的人權法治！」

    張育萌強調，所有人陪黃國昌鬧到最後一刻，是直到這個時候，徐永明太虛弱，直接被抬上救護車。原本警察要把洪慈庸直接送上救護車，洪慈庸堅持不要，才跟林昶佐一起去台大醫院掛急診。

    張育萌質疑，黃國昌現在神隱不敢吭聲，民眾黨要護航黃國昌，竟然可以嘲笑當時黃國昌的夥伴「戰力弱」。這不就反而證實，洪慈庸和Freddy待到最後一刻嗎？不就等於承認，黃國昌出書通篇扯謊嗎？

    張育萌直言，政治不能失去人性。請問張彤、請問民眾黨，當時勞基法抗爭的時候，你們在哪裡？現在為了護駕，就要把老闆過去的戰友踩在腳下嗎？

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