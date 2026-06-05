狠酸黃國昌「始終如一」 吳崑玉：誰能給我官作就講誰好話

現任民眾黨主席黃國昌從政以來爭議不斷，他近日出版的新書《向光前行》更遭大量昔日時代力量人士不滿，質疑他扭曲歷史、抹黑昔日戰友。（資料照）

現任民眾黨主席黃國昌從政以來爭議不斷，他近日出版的新書《向光前行》更遭大量昔日時代力量人士不滿，質疑他扭曲歷史、抹黑昔日戰友。政治評論員吳崑玉對此發文狠酸黃國昌其實始終如一「誰能給我官作，就講誰好話，沒給我官作，就反過來咬他」、「一面倒。那有啥理念？」

黃國昌在近日出版的新書中提，2018年他在時代力量參與勞基法修法抗爭時，最後剩自己還在「堅持」，戰友林昶佐、洪慈庸等人都「先閃人」。對此，民進黨新北市議員、洪慈庸的丈夫卓冠廷出面反駁，自揭夫妻倆藏了8年的瘡疤，也就是洪慈庸當時流產的憾事，怒轟黃國昌竟然有臉扭曲歷史。「時代力量」昨也發出聲明，要求黃國昌應「公開道歉、更正內容、下架書籍」。

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針對外界熱議黃國昌，吳崑玉在臉書發文狠酸，「你們把蔥哥講得太壞太複雜了。人家ㄧ路走來，始終如一，誰能給我官作，就講誰好話，沒給我官作，就反過來咬他～～」。

吳崑玉也諷刺「小英讓他選上立委，好人。沒賞他個部長，翻臉。賴沒給他當官，翻桌。傅、鄭讓他覺得可以當副總統，一面倒。那有啥理念？」

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