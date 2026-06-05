高雄僅差0.6％只是煙火秀？吳靜怡：柯志恩恐避不開鄭麗文、傅崐萁雙重洗劫

立委賴瑞隆、柯志恩（資料照）

電子媒體今公布高雄市長民調，國民黨參選人柯志恩僅落後民進黨參選人賴瑞隆0.6個百分點！對此，媒體人吳靜怡表示，高雄藍綠差距僅0.6%？只是柯志恩的煙火秀！柯志恩避不開「鄭麗文親中與傅崐萁砍預算」的雙重洗劫，賴瑞隆需要突破「溫室接班」，如何以陸戰坦克碾壓空戰？

吳靜怡在臉書PO文表示，根據TVBS民調中心公布的最新數據，賴瑞隆以40.3%微幅領先柯志恩的39.7%，雙方差距僅剩小數點後方的0.6%。這看似「平手、高度拉鋸」的五五波數據，第一時間讓藍營群情激憤、高呼翻盤有望。然而，這場僅差0.6%的平手局，在殘酷的政治結構剖析下，實際上就只是柯志恩的一場「空戰煙火秀」，亮眼，但稍縱即逝。

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該份民調由TVBS民意調查中心執行，採用電腦輔助電話調查系統進行市內電話號碼隨機抽樣。調查時間為115年5月27日至6月2日晚間，及5月30日下午，訪問1207位20歲以上戶籍設在高雄市的民眾。在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.8個百分點以內。

吳靜怡分析，國民黨主席鄭麗文在「鄭習會」後，其個人不信任度狂飆破54.5%，直接淪為南部地方選舉的票房毒藥。在主權意識、抗中情緒極為敏感的高雄，這對柯志恩好不容易累積的年輕與中間選票，造成了毀滅性的洗劫 ，只要鄭麗文在中央多高談一次兩岸和平，柯志恩在高雄辛苦深耕的知性、溫和形象，就會被無情「抹紅」一次，更慘的重創，來自立法院裡傅崐萁帶領藍營「卡總預算、強推財劃法」的連續政治暴衝，這無疑是親手送給綠營在地方發動「建設與預算保衛戰」的子彈，綠營地方議員順理成章發動雙重夾擊，痛批柯志恩配合黨意「在台北砍高雄預算，回高雄卻要選市長」，柯志恩在立院配合傅崐萁多舉一次手，在高雄的選票就多掉一整排。

吳靜怡指出，賴瑞隆個人風格偏向沉穩、四平八穩的傳統技術官僚，被對手評為「四平八穩、讓人印象不深」的參選人，雖然背靠現任市長陳其邁高達78.9%的「五星施政滿意度」強力背書，但市民對陳其邁的高度肯定，現階段根本無法直接轉移到賴瑞隆身上，尤其在歷經兒子校園衝突的誠信考驗後，賴瑞隆在20-29歲年輕選民與「鼓山三民」等中產家庭選區支持度大幅失血。賴瑞隆近頻繁合體蔡英文、賴清德、陳其邁等黨內大咖來「政治補氧」，柯志恩一句「政治領袖魅力有待加強」可謂直擊痛點。賴瑞隆如果無法走出大咖的影子、展現獨立治理港都的領袖氣場，這張「溫室接班、靠派系攙扶」的標籤，將會是他防線上的致命死角。

吳靜怡續指，煙火放完，終究要回到地面看清現實，柯志恩在高雄缺乏大型派系與系統性的陸軍樁腳，王金平系統在綠營長期執政下早已式微，在地方農漁會、工會、里長系統幾乎全面「綠地化」的港都，沒有陸戰樁腳黏著的空戰票，在投票日當天根本無法成為實體選票，更致命的，是柯志恩正面臨「不被看好」的西瓜效應凌遲，在另一份山水民調中，賴瑞隆以47%大勝柯志恩的30.7% ，看好度更是以60.2%碾壓柯志恩的19.6% 。最殘酷的細節是：高達55%的民眾黨支持者，在「理智上」依然看好賴瑞隆會贏！當選民預期「國民黨在高雄反正贏不了」，柯志恩的39.7%恐怕就已經是她高懸的天花板。

吳靜怡直言，據民調顯示，「關心選舉」的選民佔有66.8%，說明基層仍有活躍選票，如何把握社群與地方動能、避免投票意願滑落，將是真正決勝高雄的最後階段攻防。總而言之，只有以踏實的在地戰略贏得選民信任。賴瑞隆接下來必須主打在地實務經驗，並在「鼓山三民」等中產選區端出教育與托育補強政策，徹底消弭校園爭議所遺留的誠信死角 ；柯志恩若無法擺脫黨中央的雙重拖累，這場選戰對她而言，還沒熱起來，就已經放完瞬間激情的煙火。

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