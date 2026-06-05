COMPUTEX無人機展演沒宣傳？蔣萬安已讀亂回：有在101點燈

台北市長蔣萬安。（記者張嘉明攝）

台北市長蔣萬安過往質詢、受訪片段相繼遭挖出，時常當機、答非所問等「草包」表現被攤在陽光下。近日台北國際電腦展覽會（COMPUTEX）盛大展開，台北市政府前市民廣場在開幕當天（2日）舉辦無人機大型展演，但有不少網友因為沒看到直呼可惜，抱怨蔣市府宣傳不夠。隔天（3日）蔣萬安受訪時再次「已讀亂回」，讓鄉民們看了直搖頭。

台北市電腦商業同業公會2日在市府前市民廣場舉行無人機大型展演，上千台無人機照亮台北夜空，驚艷網友，但有不少人因為無緣親眼欣賞感到惋惜，或是湊巧路過才知道有這個活動，質疑蔣萬安市府事前沒有做足宣傳工作。

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3日，蔣萬安出席活動被媒體問到這題，記者也提到民進黨台北市長參選人沈伯洋也覺得行銷不夠。蔣萬安笑回：「這一次很高興，也謝謝COMPUTEX主辦單位，規畫了這次無人機的展演。那我們也很高興，整個展出非常地順利成功，所以未來有這樣無人機的展演或大型的演出，我們都會來行銷宣傳。這一次，我們日前也在101點燈，來歡迎輝達正式落腳台北並舉辦GTC，所以我們也很高興輝達官方社群的小編有宣傳，同時邀請我們協作，讓世界看到台北美麗的夜景。」

看到蔣萬安完全沒回應質疑，僅稱以後有類似活動會做宣傳，然後轉移話題稱市府有在101點燈歡迎輝達，鄉民們紛紛搖頭，「聽蔣一席話 根本是廢話」、「記者問錯了……要問蔣不聽知不知道這個活動好嗎」、「安安這屎樣子，在一般公司開會肯定會被釘在牆上」、「一聽就知背稿」、「聽不懂問題？還是聽不見能聽清楚再回答嗎？」、「他總會以一種迷之自信的表情來面對那些丟臉的事，不曉得該說這個人毫不知恥還是始終都狀況外」。

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