爆黃國昌當年放話「林昶佐帶人抗爭」 詹凌瑀：現在又說是他號召？

詹凌瑀透露，時力金主當時在事後覺得抗爭作法太偏激，於是黃國昌就對外放話說是林昶佐逼大家去的，詹質疑：「現在黃國昌又承認是他叫大家去的了嗎？」（資料照）

民眾黨主席黃國昌在新書中提到2018年在時代力量參與勞基法修法抗爭時，最後剩自己還在「堅持」，戰友林昶佐、洪慈庸等人都「先閃人」。對此，媒體人詹凌瑀透露，當時時力金主事後覺得抗爭作法太偏激，於是黃國昌就對外放話說是林昶佐逼大家去的，詹質疑：「現在黃國昌又承認是他叫大家去的了嗎？」

詹凌瑀提到，這場勞權絕食靜坐抗議後來是連時代力量的金主也罵到爆，覺得這種做法太偏激，然後黃國昌就宣稱、放耳語，說是林昶佐逼大家去的。由於詹凌瑀前夫曾擔任黃國昌的立委辦公室主任，詹凌瑀說：「為什麼我會知道呢？因為前夫曾為此跟我大吵一架，哭天搶地又捶牆的大喊『這都是Freddy的餿主意，是Freddy』。」

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詹凌瑀表示，結果現在黃國昌又承認是他叫大家去的，就連同事「小產」都非去不可，真的是毫無人性可言，內心只有自己，把別人都當作工具。詹最後批評黃國昌：「這個人怎麼滿口謊話都不打草稿還能講得臉不紅氣不喘甚至出書，真是全天下無恥的極致。」

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