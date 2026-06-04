批詹江村、Cheap為私利製造對立 沈榮欽：校園事務變製造仇恨社會事件

沈榮欽質疑，由於詹江村以及網紅Cheap的介入，將一場平凡的校園事務變為製造仇恨的社會事件。他質疑製造事端並獲得聲量的是詹江村及Cheap，付出代價的卻是遭到肉搜的學生、承受壓力的校方。（資料照，圖擷自臉書）

桃園市長張善政日前出席武陵高中畢典，有學生戲稱他「新店市長」，遭國民黨市議員詹江村發文公審，加拿大約克大學副教授沈榮欽發文質疑，由於詹江村以及網紅Cheap的介入，將校園事務變為製造仇恨的社會事件。他質疑製造事端並獲得聲量的是詹江村及Cheap，付出代價的卻是遭到肉搜的學生、承受壓力的校方，和武陵高中的校譽。他也強調，真正該譴責的是為了私利而製造對立的詹江村與Cheap等網紅。無論是談校譽或是品德，他們都不配。

沈榮欽在臉書發文分享自身在學生時期時常「請假」的事蹟，也曾經一群人在街上閒晃怕會遇到老師及同學，他直言有誰在年輕時，不犯點過錯？即使在名校建中，也充斥著像他這樣調皮搗蛋的學生，不過他也強調「此事無關校譽，只關教育」。

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沈榮欽指出，在武陵高中畢業典禮上，學生只是在市長致詞時，喊了句「新店市長好」，校方和市長都沒有在意，都認為是年輕人的玩笑。那麼為何一場畢業典禮，參加的畢業學生、舉辦的校方和致詞的來賓，都覺得無傷大雅，最後會演變成輿論大戰？

沈榮欽強調，真正的問題不在學生，不在校方，也不在張善政市長。事情變質始於政治人物的介入，壯大於流量至上的網紅介入，硬生生將一場平凡的校園事務變為製造仇恨的社會事件。

沈榮欽批評，詹江村，一位把自己拙劣的英文歸咎於中學老師穿著令他充滿性幻想的政治人物，突然化身為校園警察，對武陵高中學生大加撻罰。Cheap，一位因為學生畫作不符合他的意識形態，威脅校方撤回學生獎項的嗜血網紅，開始痛斥學生和校方，就是忽略始作俑者詹江村。當Cheap傷害得獎學生時，何曾有絲毫在乎過他所傷害學生與學校？他質疑這樣的「正義」從來只建立在仇恨與對他人的傷害之上，而獲益的永遠是他們自己。

沈榮欽分析，詹江村的造勢，讓他在選戰之中獲得關注，說不定還能因此獲得國民黨主席青睞，成為傳聞中的文傳會主委。Cheap以為他製造的仇恨傷害了與他意識形態不同的人，以此獲得網紅念茲在茲的聲量。這些製造事端的人都獲得了好處，但是誰付出代價？不正是遭到肉搜的學生、承受壓力的校方，和武陵高中的校譽嗎？

沈榮欽強調，校譽是學生師生長久維持一致性和信任的結果，不是校外人士介入學校的藉口。整個事件中，無論學生、校方與市長，都成為被剝奪主體性的當事人，他們都是無辜的受害者，真正該譴責的是為了私利而製造對立的詹江村與 Cheap 等網紅。無論是談校譽或是品德，他們都不配。

沈榮欽在文末也引用美國作家洛伊絲（Lois McMaster Bujold）的話送給武陵高中師生：「捍衛你的榮譽。讓你的名譽隨它去吧，並且比那些混蛋活得更久」。

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