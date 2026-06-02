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    首頁 > 政治

    APEC首本藍碳報告來自我海委會 管碧玲：確立台灣海洋專業話語權

    2026/06/02 12:29 記者洪定宏／高雄報導
    「亞太經濟合作」APEC第一本以藍碳為主題的出版品《亞太區域氣候政策納入沿岸藍碳生態系報告》，由台灣海洋委員會編纂。（海委會提供）

    「亞太經濟合作」APEC第一本以藍碳為主題的出版品《亞太區域氣候政策納入沿岸藍碳生態系報告》，由台灣海洋委員會編纂。（海委會提供）

    「亞太經濟合作」APEC第一本以藍碳為主題的出版品《亞太區域氣候政策納入沿岸藍碳生態系報告》，由台灣海洋委員會編纂，經APEC秘書處審核通過，上架為APEC官方出版品。海委會主委管碧玲表示，海委會報告書通過APEC嚴格審查機制，印證台灣的海洋專業論述已獲得國際肯定，確立台灣以海洋專業引導亞太氣候政策發展話語權。

    海委會指出，去年10月辦理「亞太區域氣候政策納入藍碳之能力建構研習營」，係獲「亞太經濟合作」（APEC）基金支持，海委會將研習營累積的實質成果、重要趨勢與政策建議，編纂為《亞太區域氣候政策納入沿岸藍碳生態系報告》，獲全體會員採認，再經APEC秘書處審核通過，上架為APEC官方出版品（APEC Publication），同時也是APEC第一本以藍碳為主題的出版品。

    管碧玲強調，在《國家海洋政策白皮書》「永續海洋」施政願景下，面對全球氣候變遷挑戰，保護並復育紅樹林、海草床等沿岸藍碳生態系已成為各國減碳政策趨勢之一，台灣推動藍碳生態系的調查與科研，更將經驗轉化為亞太區域政策標竿。

    管碧玲期許，這份剛出爐的報告不僅是台灣深化國際參與的重要里程碑，也將作為亞太區域制定氣候策略、引導產業界投入永續發展的參考，未來持續深化與APEC會員經濟體交流，把台灣在海洋保育、藍碳復育的治理經驗輸出國際。

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