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    首頁 > 政治

    苗栗超高齡社會到來！陳品安喊4大福利政見︰長輩安心、子女減壓

    2026/06/02 12:54 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣邁入超高齡社會，民進黨苗栗縣長參選人陳品安面對人口結構帶來的新挑戰，提出「長輩安心生活四大承諾」。（圖由陳品安提供）

    苗栗縣邁入超高齡社會，民進黨苗栗縣長參選人陳品安面對人口結構帶來的新挑戰，提出「長輩安心生活四大承諾」。（圖由陳品安提供）

    苗栗縣65歲以上人口占比已突破20％，邁入超高齡社會，民進黨苗栗縣長參選人陳品安面對人口結構帶來的新挑戰，提出「長輩安心生活四大承諾」，期待建立更完善的高齡照顧制度，並透過具體政見減輕家庭負擔。

    陳品安表示，近來走訪基層時，經常聽到長輩反映退休後最擔心的即是醫療與生活支出，也有許多年輕家庭坦言，隨著父母年紀漸長，照顧與經濟壓力越來越沉重，希望政府能幫忙，因此提出「長輩安心生活四大承諾」政見。

    第一項承諾為補助65歲以上長者及55歲以上原住民健保費，比照六都及多個縣市現行做法，減輕長輩醫療支出負擔。

    第二項承諾為擴大假牙補助，全面納入65歲以上長者及55歲以上原住民，五年內最高補助5萬元，讓長輩吃得下、吃得好，才能維持健康與生活品質。

    第三項承諾為提高敬老卡額度，由現行每月700元提高至1000元擴大使用範圍，並納入醫療接駁等服務。

    第四項承諾則是推動帶狀皰疹疫苗免費施打，提供65歲以上長者及55歲以上原住民接種，透過公費接種，可以降低疾病風險，也有助減少後續醫療負擔。

    陳品安表示，照顧長輩不能只靠家庭獨自承擔，政府更應扮演堅實後盾。未來除了推動產業發展、照顧青年需求之外，也要建立完整的高齡照顧體系，讓長輩安心生活、子女減輕負擔，共同打造更宜居、更安心的新苗栗。

    苗栗縣邁入超高齡社會，民進黨苗栗縣長參選人陳品安面對人口結構帶來的新挑戰，提出「長輩安心生活四大承諾」。（圖由陳品安提供）

    苗栗縣邁入超高齡社會，民進黨苗栗縣長參選人陳品安面對人口結構帶來的新挑戰，提出「長輩安心生活四大承諾」。（圖由陳品安提供）

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