外交部擬和日、菲共議海權 陳清龍：「被吃豆腐」該硬起來交涉

立法院民眾黨黨團今（2日）召開「假需求、真撒錢」無人機慘淪預算提款機記者會，黨團總召陳清龍（中）、副總召王安祥（右）、立委洪毓祥（左）出席，陳清龍受訪回應時事議題。（記者劉信德攝）

日本與菲律賓上月底宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，對此，我國外交部聲明表示肯定，稱願與兩國在分別簽署漁業相關協定基礎上，探討共享海洋資源、共維印太海事安全之可能性。不過，立院民眾黨團今指出，支持外交部與其交涉海權，但對於專屬海域「被吃豆腐」還表達肯定，直言此語是「貽笑國際」。

外交部上月31日新聞稿表示，日本、菲律賓上月28日峰會後發布的聯合聲明指出，兩國決定在遵守相關國際法及「聯合國海洋法公約」前提下，啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判。菲日透過和平對話、遵循國際法規範以解決海事問題，與台灣一貫立場一致，外交部對此予以肯定，並期待三方共同對區域和平穩定及維護海洋生態做出具體貢獻。

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外交部強調，台灣領土及相關海域主權權利不容中方置喙，再次嚴正駁斥中國外交部發言人逕自認定日菲未來談判範圍涵蓋台灣海域、中國依其國內法享有相關主權權利等說法。

民眾黨黨團總召陳清龍今被媒體問及日菲啟動EEZ相關談判，陳清龍建議，外交部「應該要硬起來」捍衛國家主權，主動和日本、菲律賓兩國交涉海權，保護我國漁民權益；直言外交部「被吃豆腐」，結果還表達支持，「我想那真的是貽笑國際啊」，要求外交部真的要檢討。

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