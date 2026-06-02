日菲EEZ劃界侵我主權？國民黨團要求卓揆立院專案報告

國民黨團書記長林沛祥。（資料照）

日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可仕5月28日發表聯合聲明，同意正式啟動兩國專屬經濟區（EEZ）及大陸棚海洋邊界劃定談判。立法院國民黨團今日召開記者會，強調日菲在我不知情下瓜分我海域，是對國家的嚴重損傷，要求行政院長卓榮泰赴立法院專案報告並備詢。

國民黨團提出3點聲明，首先，外交部立即向日本、菲律賓表達正式立場，抗議且要求我國主張的海域任何劃界談判，都必須納入中華民國參與，中華民國不是旁觀者、更不是局外人，談判桌上絕對不能沒有中華民國，涉及我國權益的海域更不能任由他國私相授受。

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國民黨團表示，其次，海委會、海巡署立即提出東部海域護漁專案，包括巡防能量強化、漁船即時通報系統升級，執法應變計畫及跨部會護漁機制，不能等到漁民被扣押了，政府才出來表示遺憾。

國民黨團指出，第三，立法院立即召開國家級海洋權益會議，由外交部、海委會、農業部、國防部共同提出完整評估報告，向國人說明日菲劃界談判對我國漁權、能源、海底電纜及海洋戰略的衝擊及因應方案，不要再用一句持續關注唬弄人民，人民需要的是行動，不是公關稿。

國民黨團書記長林沛祥說，國民黨團要求行政院長卓榮泰赴立法院專案報告並備詢，日菲在我不知情下瓜分我海域，是對國家的嚴重損傷，此案對我全國漁民及海洋資源有莫大衝擊，值得也應該來專報。

林沛祥強調，國民黨支持台日友好、台菲合作，但友好不代表放棄權益，合作不代表犧牲主權，更不代表漁民必須成為被犧牲的代價，如果政府連漁民都無法保護，自己的經濟海域都不敢據理力爭，未來人民只會記得一件事，當中華民國的利益被端上餐桌的時候，別人忙著分魚吃肉，民進黨政府卻忙著鼓掌叫好，這樣的政府人民能接受嗎、這樣的態度漁民能接受嗎？國民黨團要求賴政府立即回應及行動，捍衛漁權、海權及中華民國應有的尊嚴。

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