鄭麗文稱「一中憲法」結束內戰 經民連：讓習近平可關門打小孩

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

中國國民黨主席鄭麗文率團訪美，她日前在國民黨中常會聲稱，中華民國憲法是「一中憲法」，兩岸可以結束內戰，締造和平穩定的關係；經濟民主連合智庫今日痛批，中國侵略台灣不是內戰，根本沒有一中憲法，鄭麗文的說法並非和平，而是要讓習近平可以「關起家門來打小孩」。

經民連今天上午在立法院召開記者會，抗議鄭麗文的「內戰」與「一中憲法」說法，質疑此「內戰說」呼應中國侵略敘事，目的是在使友盟國家無法聲援台灣。

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經民連智庫召集人賴中強表示，鄭麗文已經在昨晚搭機前往美國，今天晚間會開始在舊金山活動，她行前說要帶到美國訊息是我國憲法是「一中憲法」，兩岸要結束內戰，我們對此不以為然。

賴中強指出，和平本是國際義務，根據聯合國憲章第二條「不得使用武力或威脅」，以及1928年的「非戰公約」，台海和平原本是受國際法保障，鄭習會卻聲稱，「大陸和台灣同屬一個中國，中國是中華民族的共同家園」、「反對外來干涉」，反而是要讓習近平可以「關起家門來打小孩」，根本就是「一中併吞」陷阱。

賴中強批評，鄭麗文訪美前，在國民黨中常會上毫不掩飾高舉「一中憲法」與「結束內戰」。試問如果烏克蘭人主張俄羅斯和烏克蘭關係是內戰，如果烏克蘭奉行一個大俄羅斯憲法，那國際社會還有辦法援助烏克蘭嗎？所以鄭麗文的說法就是在幫中國要「關起門來打台灣」。

經民連智庫研究員陳思妤指出，「兩岸尚未結束内戰狀態」敘事框架的危險之處在於，所謂「内戰狀態」意味著兩個對立政權爭奪同一個國家的統治正當性與代表權。然而，台灣從未歸屬於中華人民共和國，且1991年4月30日李登輝總統宣布終止動員戡亂後，即代表不再與中華人民共和國爭奪中國之代權。

陳思妤示警，1992年國會全面改選與1996年總統直選後，台灣更以新生國家之姿，成為一個事實上國家。近來，國民黨重拾「內戰說」，聲稱必須透過「一個中國框架」來終止内戰的戰爭狀態，這等於承認台灣是中國的一部分。若中國有朝一日侵略台灣，中國必將主張「台灣問題是中國內政」，藉由國際法「不干涉他國内政」原則來禁止友盟國家對台灣的聲援。

經民連智庫研究員涂景亮表示，此「一中憲法」說，是奠基在1991年憲法增修條文中的前言與第10條。然而回顧歷史，此兩部分之增修條文内容，是1991年4月8日到22日，以「老賊」老國代為主的500多位第一屆國民大會代表，所制定的中華民國憲法第一次增修條文，其實根本不算憲法。

涂景亮進一步說，原因在於，代議民主的正當性，在於民意代表行使選民賦予之質詢須遵守與選民約定，任期屆滿，應即改選，否則將失其代表性，這是大法官釋字第499號。

他強調，台灣是到1992年才舉行「國會全面改選」。1991年5月1日公布的中華民國憲法第一次增修條文，既非經台灣人民公民投票制定，也非由台灣人民選舉的代表制定，完全不具民主正當性，當然無效！

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