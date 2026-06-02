年砸數十萬「課金」被酸裝窮？沈伯洋：那是2年前的事

民進黨台北市長參選人沈伯洋。（資料照）

民進黨台北市長參選人沈伯洋因財產申報存款僅18萬元，並為選舉貸款200萬引發關注。近日他被挖出曾自曝「年花數十萬課金玩手遊」，遭質疑消費習慣並痛批「裝窮」。對此，沈伯洋昨（1）日回應，課金是兩年前的興趣，近年已沒時間玩，而18萬存款是因為當天「剛買完台積電股票」，強調絕非貸款玩遊戲。

沈伯洋在2024年底曾與同黨立委黃捷、吳沛憶在直播節目中暢聊遊戲。當時黃捷爆料沈伯洋是名副其實的「課金戰士」，曾因此被妻子曾心慧痛罵，甚至發現手機帳單被攤在桌上「心都涼了」。沈伯洋當時坦言，每年在遊戲上的花費高達數十萬元，讓一旁的吳沛憶聽了也直呼「無法理解」。

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這段往事近日被「卡神」楊蕙如公開質疑，她5月30日在臉書 發文詢問家長「如果只有有人存款18萬，還要去貸款兩百萬，然後一年花幾十萬課金玩手遊，請問你會想投他當市長嗎？然後他現在還要你捐錢給他選舉喔？」沈伯洋昨日接受黃光芹主持的政論節目《中午來開匯》專訪時解釋，每個人都有興趣，有人喜歡名錶或名車，而他很宅，興趣就是動畫、漫畫與電動，成年人將錢花在興趣上並無不妥。

針對是否為「月光族」，沈伯洋認為「倒是還好」，表示一年數十萬除以12個月後，每個月平均花費其實沒那麼誇張。他也強調，大筆課金已經是大概兩年前的事，這兩年轉戰公職與參選後，根本沒時間玩遊戲，花費已大幅減少。

至於引發討論的「18萬存款」，沈伯洋說明這是一個理財的時間差，當時他剛買了一張台積電股票要留給女兒，買完當天存款確實剩18萬，但隔月薪水入帳後就不止此數。他也分享自己的理財觀念，認為存款不要太多，把多的錢拿去投資並非壞事。沈伯洋最後強調，這次是為了參選台北市長、手頭現金不足才趕快去貸款，絕對不是外界傳聞的「貸款玩遊戲」。

沈伯洋今天凌晨也在社群 回應，「大家可能忘記我還是副教授，之前還是所長。我的錢其實更大量拿去買書（原文書很貴的）、AI Token，從事國際交流等等，我的錢也會拿來照顧家人，但我一樣也會花錢維持我的休閒生活來平衡（運動、遊戲、動漫等）。這是我維持我能力的方式，也是投資自己的方式。」

他也提到，「存款本來就不用多，投資自己和未來更重要。而這次因為要選舉，有不少緊急支出，當然就自己先貸款因應。分享一般的理財觀念還要被說裝窮到底是.......（滿臉問號）。」

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