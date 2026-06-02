自稱持「中國身分證」惹議 詹江村嗆：曾赴中喊「中華民國萬歲」

桃園市議員詹江村。（資料照，記者田裕華攝）

國民黨桃園市議員詹江村日前才因武陵高中畢業生呼喊桃園市長張善政為「新店市長」怒嗆學校教育失敗惹議，與網友對嗆過程中又搬出2025年初引發過爭議的「中國身分證」風波，再度自爆「老子我就真的有中國身分證啊！內政部也拿我沒辦法」，引來各界撻伐後，他持續在臉書PO文嗆聲：「我也曾到中國高喊中華民國萬歲！」並質疑「什麼時候台灣人必須為身為中國人解釋」？

詹江村表示，對他的批評很多，或說用「老子」、或說他不敢說中華人民共和國是偽政府、或說他說的中國是中華人民共和國，其實，他曾在福建機場、銀行拿中華民國的國旗大聲唱我們要消滅共匪、喊「中華民國萬歲」，也曾到雄安、重慶直播高喊解救大陸苦難同胞、消滅萬惡共匪。

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「你們說國際上沒有人認為中國是中華民國，你們說得真好，那是因為大陸打壓我們，不讓我們叫中華民國，怎麼你們自己也在打壓中華民國呢？」詹江村指出，「村長」這輩子也沒跟大陸做生意、沒拿過台商的政治獻金，也不同意任何形式的統一；「我是堂堂正正的中國人，這是村長我長年的理念，不曾動搖改變過」。

詹江村發文問「什麼時候台灣人必須為身為中國人解釋」。（圖擷取自詹江村臉書）

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