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    首頁 > 政治

    立院三讀 宗教團體不動產處理申請期限再延2年

    2026/06/02 10:20 記者林哲遠／台北報導
    立法院。（資料照）

    立法院。（資料照）

    立法院會今日三讀通過「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例第5條修正案」將不動產權利歸屬審認申請期限由4年延長為6年，至117年6月9日截止。內政部今日說明，本部會持續與地方政府協力，積極協助宗教團體辦理相關不動產權利歸屬審認作業，並呼籲宗教團體務必把握再次延長2年的申請期限，以保障自身權益。

    內政部說明，暫行條例施行迄今4年期間已透過放寬文件審查的採認原則、降低申請門檻、大規模印發文宣DM、辦理說明會、為地方政府爭取獎（補）助經費等措施，積極協助宗教團體申請及辦理不動產權屬審認作業，迄今已協助超過900家宗教團體，完成超過1000筆不動產更名登記、2000筆不動產限制登記，有效保障眾多宗教團體不動產權益。

    內政部提醒，尚未申請的宗教團體，把握申請期限，積極於未來2年內向所在地的民政主管機關辦理不動產權屬審認，以保障自身權益，如有疑問，可至內政部全國宗教資訊網（https://religion.moi.gov.tw/Institution/List?ci=0&cid=9）查詢各地方政府諮詢窗口洽詢。

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