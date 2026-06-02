習近平欽點鄭麗文選總統？「藍營一姊」盧秀燕被問這題反應曝

盧秀燕被問習近平欽點鄭麗文選總統，僅微笑沒有回應。（記者蘇孟娟攝）

國民黨主席鄭麗文昨（1日）啟程赴美訪問，鄭麗文4月才結束鄭習會，外媒「華爾街日報」引述接近北京的消息人士透露，中國國家主席習近平已將鄭麗文，視為2028年台灣總統大選的關鍵人選；「藍營一姊」盧秀燕向來被視為代表藍軍挑戰2028大位的熱門人選，今被問習近平欽點鄭麗文選總統傳聞，盧秀燕僅微笑以對，不願對此回應。

鄭麗文4月甫赴中國完成「鄭習會」，昨日飛美進行為期16天的訪問行程，一再創造聲量，外媒「華爾街日報」引述接近北京的消息人士透露，習近平已將鄭麗文，視為2028年台灣總統大選的關鍵人選，釋出「期盼未來能由願意與北京展開政治對話的政府執政」訊息。

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盧秀燕長期穩坐「藍營一姊」，向來被視為代表藍軍挑戰2028熱門人選，年底九合一選舉，任期倒數計時的盧秀燕也已展開全國輔選之旅，但隨鄭麗文出任黨主席，訪中訪美創造高關注度及聲量，各界觀察鄭麗文積極挑戰盧秀燕「一姊」地位，習近平傳欽鄭麗文選總統，再度引發高度關注。

不過，盧秀燕今早市政會議前，今被問及習近平欽點鄭麗文選總統傳聞，盧秀燕聽到提問後僅微笑以對，不願對此回應。

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