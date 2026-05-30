想念美青姐！伍麗華曝周美青私下暖心故事 曾送2罐花生醬鼓勵參選

立委伍麗華。（資料照）

馬辦風暴持續延燒，立委伍麗華分享過去從事教職，準備參選立委時，與馬英九太太周美青的故事，指出當時周美青帶2瓶馬英九愛吃的花生醬給自己，並打氣「妳加油就對了，很祝福妳。」

伍麗華在臉書PO文表示，「今晚，收到泰武國小賴慶安校長傳來一張照片，那是掛在校長室牆上的一幅畫，盯著這張照片許久，太熟悉，是我2011年掛上牆的一幅畫框。沒想到，十五年過去了，歷經校長更替，它竟然還安靜地留在那面牆上，像一個沉默的見證人，這幅畫框，不是什麼特別的畫，它是《站在破口中》這本書的封面。」

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伍麗華指出，「當年為了紀念泰武國小的重建落成，決定做二件事，讓我們在落成那一天，可以做為禮物送給所有幫助我們的人，第一件禮物：錄製泰武古謠專輯《歌開始的地方》。沒想到在隔年，榮獲金曲獎；第二件禮物：我們每一位教職員工撰文寫出二年（2009/8～2011/8）經歷四次校園搬遷的心路歷程。《站在破口中》書名是我定的，封面也是我設計的，當時把這二樣禮物的封面，順道做成了畫框。」

伍麗華續指，2011年8月15日重建校園落成啟用典禮上，馬英九總統在上面留下簽名；隔年，2012年3月29日，周美青來學校為學生說故事，於是上面就留下了他們夫妻二位的簽名，這就是這張照片的故事，至於她和周美青，是一個隨著馬英九當選總統開始，伍麗華當選立法委員而結束的短暫故事。

伍麗華說，2008年，她任職於青山國小，有一天在辦公室接到一通電話，對方說在新聞上看到學校缺出國旅費，雙方交換了聯繫電話，當自己問對方怎麼稱呼，對方說「周小姐」，她說「找周小姐就可以嗎？」就這樣，一直以周小姐來聯繫對方。

伍麗華補充，2009年，她調到泰武國小服務，因為學校遇到八八風災，周美青跟洪蘭老師一行人來「臨時校區」看師生，直到那時候，才知道這位周小姐就是周美青，那些年，周美青到全國各地的偏鄉學校，行動很單純，只做一件事情：說故事，她來學校從不問學校要教育部幫忙做什麼，他們也不敢講。如果學校有任何困難，例如比賽旅費，她一定是和洪蘭老師這些朋友自掏腰包協助。

伍麗華說，2019年10月，自己在屏東縣政府服務，並且參選立法委員的消息已在媒體上報導，那時候接到周美青想去泰武國小說故事的消息，那一天，她前往泰武國小一起聽故事，結束後，他們在學校的石板屋聊天。伍麗華猜想，周美青一定是來關心參選的事，沒等她開口，伍麗華直接說明來龍去脈，「知道，妳加油就對了，很祝福妳。」然後，周美青拿出帶來的2罐花生醬，說馬英九每天要吃這個。伍麗華一直沒打開來吃，「我把它當作紀念品，紀念這份情誼。」

伍麗華直言，最近在媒體上一直聽到美青姐，真的很想念她，相信這也是賴慶安校長傳遞的心思意念。（美青姐平安！很多人想念您，要記得有人在為妳禱告。）

立委伍麗華分享過去從事教職，並準備參選立委時，與馬英九太太周美青的故事，指出當時周美青帶2瓶馬英九愛吃的花生醬給自己，並打氣「妳加油就對了，很祝福妳。」（圖擷取自 臉書）

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