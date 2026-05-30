不滿募資平台改列Chinese Taipei 台灣NGO紛退

國際募資平台GlobalGiving遭中國施壓，宣布將Taiwan改列Chinese Taipei。（截自官網）

國際募資平台GlobalGiving遭中國施壓，宣布將Taiwan改列Chinese Taipei；包括司改會、性平協、大米缸、報導者等台灣NGO不願被矮化，接力宣布退出此平台並表達嚴正抗議。

2026年上半年還沒有結束，台灣從官方到NGO團體就在中國政府施壓下遭受層層打擊，台灣已連續第10年未獲邀請參與日前落幕的世界衛生大會（WHA）；而在今年5月初，國際募資平台GlobalGiving宣布，官方網站上Taiwan將全面改為Chinese Taipei。

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「大米缸－永續關懷的糧倉」近日在臉書（Facebook）表示，「4月28日我們收到了 GlobalGiving的視訊會議邀請」，會中對方通知，未來在平台上，大米缸的組織所在地將從Taiwan被更改為Chinese Taipei，原因是平台計畫擴點到中國，而這項更名是基於對方國家的壓力。

大米缸表示，鑑於此項變更為平台方單方面告知、無協商空間，在與內部夥伴深入討論與沉澱後，大米缸於5月下旬做出決定：「我們正式通知 GlobalGiving，請對方將大米缸組織介紹及所有募款專案從平台上完全移除，不與該平台有任何合作關係。」

大米缸強調，協會官方英文全名是Taiwan Good Rice Circle Association，100%的服務與關懷都根植於台灣這塊土地、農業與弱勢族群，從未忘記Taiwan對大米缸的重要性。

宣布退出的還有台灣性別平等教育協會。性平協臉書以「性平協退出GlobalGiving國際募資平台」為題，宣布6月1日起退出此平台，強調當初選擇加入，除了希望爭取更多國際捐款支持，也期待能透過這個平台，讓世界看見台灣公民社會力量，以及台灣在性平教育所累積的重要成果。

性平協表示，接獲改列原因是來自中國政府施壓，多次向平台表達關切與不滿，並嘗試進行溝通與交涉，始終未獲得充分說明與積極回應；更令人憂心的是，中國政府的政治要求往往不會止於一次妥協，未來可能要求進一步限制台灣組織的參與，甚至將台灣團體排除於平台之外。

因此，性平協決定退出GlobalGiving，並尋找其他不會削弱台灣主權、符合理念與價值的國際合作方式。

民間司法改革基金會日前也發布官方聲明，將於6月1日起，正式退出GlobalGiving。司改會聲明表示，除已發信向此組織提出嚴正抗議，也堅決表達全面退出的立場；作為深耕台灣司法改革與人權倡議超過30年的非政府組織，完全無法接受國際平台在外部不當壓力下，將台灣更名降格。

司改會坦言，此決定雖會對未來國際募款與跨境合作帶來直接影響，但為了捍衛台灣公民社會獨立性、主體性與尊嚴，這是必須堅持的底線。

此外，經營獨立媒體「報導者」的財團法人報導者文化基金會也表示，基金會自2025年起便於此平台上架募款專案，為英美兩地贊助者提供捐款抵稅收據，但 GlobalGiving於5月時通知將把所有台灣非政府組織位置顯示名稱，由Taiwan改為Chinese Taipei。

報導者基金會表示，雖與在此平台上的多個公民組織一同溝通與爭取，但平台方仍表示將維持更名政策，因此決定於今年6月1日起不再續用此平台，並另覓其他可開立英美兩國抵稅收據管道。

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