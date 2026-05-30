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    首頁 > 政治

    黃仁勳「Maybe」戳中能源痛點 藍營拋3大主張、批綠營粉飾太平

    2026/05/30 11:55 記者羅國嘉／台北報導
    有媒體詢問政府喊出2034年前不缺電的保證，輝達執行長黃仁勳僅以一句「Maybe（也許）」，讓現場一度沉默。（資料照）

    有媒體詢問政府喊出2034年前不缺電的保證，輝達執行長黃仁勳僅以一句「Maybe（也許）」，讓現場一度沉默。（資料照）

    輝達執行長黃仁勳昨晚間宴請台灣重要供應鏈夥伴，會後受訪時，有媒體詢問政府喊出2034年前不缺電的保證，他僅以一句「Maybe（也許）」，引發網友討論。對此，立法院國民黨團表示，這句「Maybe」是高科技產業界對民進黨能源政策最深沉的不信任；當全球都在為台灣供電捏冷汗，只有政府還在粉飾太平，黨團拋充足、潔淨、便宜三大主張，並嚴正警告，台灣能源政策必須大刀闊斧改革，務實面對能源危機並重啟核電。

    立法院國民黨團指出，「Maybe」這句話不是敷衍，而是高科技產業界對民進黨能源政策最深沉、最直接的不信任。黃仁勳多次耳提面命「台灣需要更多的能源！沒有能源，就無法實現經濟成長。」當全世界的科技巨頭都在為台灣的供電捏一把冷汗，只有民進黨政府還在關起門來粉飾太平，用行政院的口號繼續告訴大家「不缺電」。

    黨團認為，台灣的能源政策必須大刀闊斧地改革，所以主張三大主張，包含台灣需要「充足」能源，因為AI和半導體產業是台灣的命脈，數據中心和新廠陸續進駐，用電量將呈爆發式成長，政府不能再用敷衍的數字遊戲欺騙產業和人民；「潔淨」能源，為了應對全球淨零碳排、2050淨零轉型的國際趨勢，台灣不能依賴大幅增加燃氣和燃煤等高污染、高碳排的發電方式；最後是「便宜」能源，綠營錯誤的能源政策導致台電虧損黑洞無限擴大、民生與產業電價連年暴漲，這是在削弱台灣企業的國際競爭力，更是在剝削庶民百姓。

    黨團表示，要同時滿足這三大要件，世界上各大先進國家都已經給出了答案，就是「核電是絕對不可或缺的基載電力」，當世界各國都在紛紛重啟核電、將核能視為乾淨能源的當下，綠營卻依舊死守著意識形態的「非核家園」神主牌。黃仁勳的一句「Maybe」，徹底打臉了賴清德政府的盲目自信。

    黨團呼籲，請民進黨政府醒一醒，不要再拿台灣的經濟未來和人民的荷包開玩笑，務實面對能源危機、重啟核電，給台灣一個真正安全、乾淨且繁榮的未來。

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