歡迎吐瓦魯外長率團訪台 林佳龍：盼台吐以Kaitasi精神持續深化友誼

吐瓦魯外交、勞工暨貿易部長帕納巴（Paulson Panapa）及常任次長涂爾嘉（Pasuna Tuaga）近日訪台，外交部長林佳龍分享設宴歡迎「老朋友」的交流經過。（外交部提供）

外交部長林佳龍28日於外交部午宴款待吐瓦魯外交、勞工暨貿易部長帕納巴（Paulson Panapa）及常任次長涂爾嘉（Pasuna Tuaga），歡迎吐瓦魯老朋友來到台灣。林佳龍今（30）日在臉書分享，他以吐瓦魯語「大家好」的「Talofa」向訪賓致意，展現台吐友好情誼。林佳龍表示，從太平洋到印太民主夥伴網絡，台灣與吐瓦魯將持續以Kaitasi的精神，彼此支持、共同承擔，也一起為民主、和平與繁榮努力。

林佳龍今天發文表示，帕納巴此行受邀出席「民主合作論壇」，雙方也在論壇現場碰面。此次論壇對台灣格外有意義，因為這是首次在亞洲舉辦，並由台灣擔任主辦方。他說，很高興看到來自各國的民主夥伴齊聚台北，共同討論印太地區的民主合作、安全挑戰，以及中小型民主國家如何在國際局勢中發揮關鍵力量。

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林佳龍也回憶，兩個月前才訪問吐瓦魯，當時受到吐國政府與人民熱情接待；這次能在台灣回報這份溫暖，感到格外親切。林佳龍指出，去年台灣與吐瓦魯簽署「台吐團結共榮條約」。Kaitasi在吐瓦魯文化中有「至親家人」的意涵，象徵雙方無論順境或逆境，都願意站在一起、緊密合作。從氣候韌性、經貿合作，到支持台灣參與區域及國際場域，台吐都將繼續攜手前進。

林佳龍特別感謝吐瓦魯長期以來對台灣的堅定支持。尤其日前中國干擾賴清德總統訪問史瓦帝尼時，帕納巴部長第一時間公開發表強而有力的聲明，堅定支持台灣。林佳龍表示，這份情誼台灣銘記在心，也期待吐瓦魯持續在國際場域為台灣發聲，包括今年8月於帛琉舉行的太平洋島國論壇。

林佳龍並指出，吐瓦魯將在首都富納富提（Funafuti）新填海的土地上，提供台灣使館用地。這不只是一塊土地，更是台吐深厚邦誼、彼此信任與共同未來的象徵。林佳龍也分享，上次訪問吐瓦魯時，在夜晚看見滿天星星；而台灣的夜晚則不能錯過夜市美食。他也鼓勵帕納巴部長與訪團在台灣停留期間，可以安排時間體驗台灣的美好景色與美食。

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