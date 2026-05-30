談北士科變電所方案突然通過 沈伯洋：我覺得都是一些壓力

沈伯洋接受媒體聯訪。（記者塗建榮攝）

北士科文林變電所爭議，民進黨籍立委吳思瑤秀2002年公文指出，當時中央已提醒北市府要因應未來發展預留變電所。民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今（30）日重申，發電足夠，重點在變電所，如今變電所方案突然通過「我覺得都是一些壓力」。

沈伯洋今受訪說，今天發電要用什麼能源，這是一個議題，但北士科完全跟發電無關，現在已經有電，重點在於如何把電送來，轉換高壓電需要變電所。不說過去的事情，輝達就是去年的新聞，當時消息傳出，台電在一週內就問北市府如何規劃、協助，因為地是北市府的，台電只能提供方案，最終還是看市府接不接受。

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他說，即便雙方過程中有開會，但層級、局處跟是否接受變電所方案連不起來，台電提出這麼多方案，上週突然通過，「我覺得都是一些壓力」，無論如何，現在發電足夠，但是要如何配合城市、北士科發展、輝達進駐、無人載具等，這都需要變電所。

媒體也問沈伯洋對新式核能看法？沈伯洋說，民進黨立場堅定，一直以來對於核能態度就是，首先要能處理核廢料，二來社會必須要有共識，這也是主席賴清德重申過的原則，「我們對核能的想法沒有改變」。

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